Eurostar reanuda corridas entre Reino Unido y Europa tras falla en el túnel

Las corridas Eurostar entre Londres y destinos de Europa se reanudaron este 31 de diciembre, / Jonathan Brady - PA Images

Reanuda corridas Eurostar en sus trayectos de Reino Unido a todo Europa. Tras el fallo y freno a sus corridas, el Eurostar reanudó operaciones este 31 de diciembre entre Londres y Europa.

“El incidente relacionado con el suministro eléctrico en el túnel bajo el canal de la Mancha se resolvió durante la noche, el túnel ha recuperado su plena capacidad”, es el mensaje que dio a conocer Gentlink, la empresa dedicada a la gestión del túnel del canal de la Mancha, trayecto que se vio suspendido para los usuarios del Eurostar, generando gran molestia en días en los que la movilidad es mayor.

¿Qué ocurrió con el servicio del Eurostar?

De acuerdo con un comunicado emitido por Eurostar, la noche de ayer 30 de diciembre, el tráfico en el túnel se reanudó en ambos sentidos, sin embargo la propia firma reconoció que podría haber retrasos e incluso cancelaciones “debido a las repercusiones”.

¿Cuándo se normalizarán los viajes hacia Europa?

Muchos de los usuarios que intentaban llegar a París, Ámsterdam y Bruselas aún continúan varados, sin embargo, tienen fe en que todo podrá regularizarse antes de la medianoche, cuando pretenden llegar a sus destinos para celebrar la llegada del Año Nuevo.

