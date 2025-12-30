Eurostar suspende trenes a Londres, París, Ámsterdam y Bruselas ¿Qué ocurrió?

La Eurostar suspende trenes con destino y origen en Londres, París, Ámsterdam y Bruselas desde este martes, luego de un incidente registrado en el túnel ubicado bajo el canal de la Mancha.

De acuerdo con el portavoz de Eurostar, se presentó “un problema de alimentación eléctrica bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘suttle’ en el túnel”.

hi all me and my family of 5 are currently stranded at st pancras intl in london. we were on the train to amsterdam and about to enter the channel tunnel but we came to a halt and diverted back to london. new updates soon. #eurostar #NewsUpdate #london #train pic.twitter.com/v0X4kAjBDR — kaylan (@thatkingwho) December 30, 2025

¿Por qué Eurostar suspendió sus trenes internacionales?

Derivado de este problema, el vocero afirmó a agencias informativas que “todos los trayectos con origen y destino en Londres estén suspendidos”, hasta que se resuelva la situación técnica.

Hasta el momento, la compañía no ha dado a conocer el número de pasajeros afectados; sin embargo, las autoridades ferroviarias pidieron a los usuarios “posponer sus viajes”.

¿Ha ocurrido antes una suspensión similar de Eurostar?

Esta no es la primera ocasión en que la línea ferroviaria suspende sus corridas durante el periodo decembrino. Hace dos años, la situación fue similar, aunque en esa ocasión la interrupción del servicio se debió a una inundación del túnel.

