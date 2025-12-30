Eurostar suspende trenes a Londres, París, Ámsterdam y Bruselas ¿Qué ocurrió?
Eurostar suspende trenes tras un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, lo que obligó a detener todos los trayectos con origen y destino en Londres hasta nuevo aviso.
La Eurostar suspende trenes con destino y origen en Londres, París, Ámsterdam y Bruselas desde este martes, luego de un incidente registrado en el túnel ubicado bajo el canal de la Mancha.
De acuerdo con el portavoz de Eurostar, se presentó “un problema de alimentación eléctrica bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘suttle’ en el túnel”.
¿Por qué Eurostar suspendió sus trenes internacionales?
Derivado de este problema, el vocero afirmó a agencias informativas que “todos los trayectos con origen y destino en Londres estén suspendidos”, hasta que se resuelva la situación técnica.
Hasta el momento, la compañía no ha dado a conocer el número de pasajeros afectados; sin embargo, las autoridades ferroviarias pidieron a los usuarios “posponer sus viajes”.
¿Ha ocurrido antes una suspensión similar de Eurostar?
Esta no es la primera ocasión en que la línea ferroviaria suspende sus corridas durante el periodo decembrino. Hace dos años, la situación fue similar, aunque en esa ocasión la interrupción del servicio se debió a una inundación del túnel.