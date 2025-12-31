;

  • 31 DIC 2025, Actualizado 14:20

AICM suspende aterrizajes por neblina, despegues siguen activos

Debido a un banco de neblina en la zona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX los aterrizajes fueron suspendidos hasta nuevo aviso.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió despegues por un banco de niebla que se registró esta mañana.FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Araceli Hernández Zamora

La mañana de este último día del año, un banco de neblina suspende los aterrizajes de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX,

A través de sus redes sociales, la propia terminal dio a conocer la suspensión de los aterrizajes, especificando que los despegues continúan.

El pasado 29 de diciembre, el AICM compartió en redes a sus usuarios considerar el clima, a fin de conocer el estatus de sus vuelos, recomendación que hoy más que nunca está vigente.

