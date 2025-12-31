AICM suspende aterrizajes por neblina, despegues siguen activos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió despegues por un banco de niebla que se registró esta mañana. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

La mañana de este último día del año, un banco de neblina suspende los aterrizajes de aeronaves en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX,

A través de sus redes sociales, la propia terminal dio a conocer la suspensión de los aterrizajes, especificando que los despegues continúan.

#AIBJinforma



Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

El pasado 29 de diciembre, el AICM compartió en redes a sus usuarios considerar el clima, a fin de conocer el estatus de sus vuelos, recomendación que hoy más que nunca está vigente.