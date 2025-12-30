UVB-76: La “Radio del Juicio Final” transmite a Chaikovski tras el presunto intento de asesinato contra Putin

Por más de 35 años, sin importar el día, la hora, la temporada o el clima, la “Estación del Juicio Final” (Doomsday radio), como se le conoce a una frecuencia de radio que se presume oculta en una zona pantanosa de Rusia, no muy lejos de San Petersburgo, no ha dejado de operar. La UVB-76, que habría comenzado a transmitir desde la Unión Soviética en 1975, ha emitido desde entonces un zumbido constante que muchos han calificado como mecánico, sordo, hipnótico y monótono.

Sin embargo, este martes, de pronto, el zumbido cesó para dar paso a las notas de “El Lago de los Cisnes” de Piotr Ilich Chaikovski. ¿Misterioso? Para muchos, tal vez. Incluso aterrador para los más pequeños. Pero más allá de lo extraño del suceso, que ya de por sí lo es, medios internacionales aseguran que este cambio podría estar estrechamente relacionado con la actual tensión política que vive el gobierno de Vladímir Putin.

El “Lago de los Cisnes”, ¿un presagio de crisis en el Kremlin?

De acuerdo con RT, cadena de televisión y agencia de noticias estatal rusa, la pieza musical es la misma que se transmitía durante las crisis políticas que padeció la era soviética, particularmente cuando comenzaron las muertes de líderes del partido y durante el golpe de Estado de 1991. Sin embargo, en esta ocasión, según la cadena, la música comenzó a sonar poco después de que el Kremlin anunciara represalias tras un presunto intento de asesinato contra Putin.

Dicho atentado, según el gobierno ruso, habría sido supuestamente ejecutado por Ucrania mediante el uso de más de 90 drones de largo alcance dirigidos contra la residencia oficial del mandatario en Nóvgorod, registrados entre la noche del 28 al 29 de diciembre.

Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta. — Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores.

Y a pesar de que Moscú aseguró que no pretende abandonar las negociaciones con la Casa Blanca para buscar una salida al conflicto con Ucrania, el fenómeno de la “Radio del Juicio Final” ha disparado la curiosidad de más de uno, cuya coincidencia, si es que se le puede llamar así, se suma a la larga lista de misterios que rodean a la estación, que incluyen desde teorías sobre contacto extraterrestre tras mensajes enviados por la URSS en 1962, hasta su uso como sistema de alerta nuclear.

Pero el propósito real de sus transmisiones continúa siendo un auténtico misterio sin resolver, lanzando ahora una melodía que deja más preguntas que respuestas.

