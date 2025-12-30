;

  • 31 DIC 2025, Actualizado 02:43

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, falleció a los 35 años

Tatiana mantuvo un perfil público discreto, enfocándose más en el periodismo y la investigación que en la política electoral.

Tatiana Schlossberg, heredera del legado Kennedy, fallece a los 35 años. Getty Images

Tatiana Schlossberg, heredera del legado Kennedy, fallece a los 35 años. Getty Images

Francisco Miranda

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció a los 35 años, generando conmoción tanto en círculos políticos como en el ámbito periodístico y ambiental, donde había desarrollado una sólida trayectoria profesional.

Schlossberg era hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, y formaba parte de una de las familias más influyentes de la historia moderna de Estados Unidos. Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento, aunque pidió respeto a la privacidad en este momento de duelo.

¿A qué se dedicaba Tatiana Schlossberg?

Tatiana Schlossberg se desempeñó como periodista especializada en medio ambiente y cambio climático. Colaboró con medios de prestigio como The New York Times, donde escribió reportajes sobre crisis climática, políticas públicas y sostenibilidad. Además, fue autora del libro “Inconspicuous Consumption”, una obra que analizó el impacto ambiental del consumo cotidiano y que fue reconocida por su enfoque accesible y riguroso.

A diferencia de otros miembros del clan Kennedy, Tatiana mantuvo un perfil público discreto, enfocándose más en el periodismo y la investigación que en la política electoral. Sin embargo, su trabajo estuvo profundamente vinculado a temas sociales y ambientales, una preocupación constante dentro de la familia Kennedy a lo largo de generaciones.

Diversas figuras del periodismo, la política y el activismo ambiental expresaron condolencias en redes sociales, destacando su inteligencia, compromiso y sensibilidad frente a los grandes retos globales.

La muerte de Tatiana Schlossberg representa una pérdida significativa para el periodismo ambiental y para una generación que buscaba nuevas formas de comunicar la urgencia climática. Su legado permanece en sus textos, investigaciones y en el impacto que tuvo al acercar temas complejos a una audiencia global.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad