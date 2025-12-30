Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, falleció a los 35 años

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció a los 35 años, generando conmoción tanto en círculos políticos como en el ámbito periodístico y ambiental, donde había desarrollado una sólida trayectoria profesional.

Schlossberg era hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, y formaba parte de una de las familias más influyentes de la historia moderna de Estados Unidos. Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento, aunque pidió respeto a la privacidad en este momento de duelo.

¿A qué se dedicaba Tatiana Schlossberg?

Tatiana Schlossberg se desempeñó como periodista especializada en medio ambiente y cambio climático. Colaboró con medios de prestigio como The New York Times, donde escribió reportajes sobre crisis climática, políticas públicas y sostenibilidad. Además, fue autora del libro “Inconspicuous Consumption”, una obra que analizó el impacto ambiental del consumo cotidiano y que fue reconocida por su enfoque accesible y riguroso.

A diferencia de otros miembros del clan Kennedy, Tatiana mantuvo un perfil público discreto, enfocándose más en el periodismo y la investigación que en la política electoral. Sin embargo, su trabajo estuvo profundamente vinculado a temas sociales y ambientales, una preocupación constante dentro de la familia Kennedy a lo largo de generaciones.

Diversas figuras del periodismo, la política y el activismo ambiental expresaron condolencias en redes sociales, destacando su inteligencia, compromiso y sensibilidad frente a los grandes retos globales.

La muerte de Tatiana Schlossberg representa una pérdida significativa para el periodismo ambiental y para una generación que buscaba nuevas formas de comunicar la urgencia climática. Su legado permanece en sus textos, investigaciones y en el impacto que tuvo al acercar temas complejos a una audiencia global.