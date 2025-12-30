;

¿Será obligatorio pagar el 10% de propina a partir de 2026? Esto dice la Profeco sobre la Ley Federal del Consumidor

Iván Escalante, titular de Profeco, aclaró el panorama sobre las propinas para este 1 de enero de 2026

Para muchos lugares de comida, la propina es una gratificación voluntaria; sin embargo, existen restaurantes que la incluyen en la cuenta o meseros que la exigen. Ante la duda de si esto cambiará el próximo año, ahora te compartimos lo que dijo la Profeco sobre si la propina será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué dice la Profeco sobre las propinas?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, aclaró la postura del organismo respecto a este tema.

La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación.

¿Son obligatorias las propinas en México?

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “los proveedores no pueden aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Esto significa que la propina es totalmente voluntaria. No se puede incluir porque sí en la cuenta ni se puede obligar a los consumidores a pagarla. Sin embargo, la Profeco insiste en la importancia de revisar siempre a detalle tu cuenta antes de liquidarla, para identificar cargos no reconocidos.

Entonces, ¿es obligatorio pagar el 10% de propina?

La ley no establece un porcentaje ni un monto mínimo. Como se detalló anteriormente, este acto es voluntario y no será obligatorio en 2026. El consumidor decide cuánto dejar basándose en la calidad del servicio que recibió.

