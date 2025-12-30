¿Será obligatorio pagar el 10% de propina a partir de 2026? Esto dice la Profeco sobre la Ley Federal del Consumidor

¿La propina será obligatoria en 2026? Esto es lo que respondió el titular de Profeco.

Para muchos lugares de comida, la propina es una gratificación voluntaria; sin embargo, existen restaurantes que la incluyen en la cuenta o meseros que la exigen. Ante la duda de si esto cambiará el próximo año, ahora te compartimos lo que dijo la Profeco sobre si la propina será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué dice la Profeco sobre las propinas?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, aclaró la postura del organismo respecto a este tema.

La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación. — PROFECO.

¿Son obligatorias las propinas en México?

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, “los proveedores no pueden aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Esto significa que la propina es totalmente voluntaria. No se puede incluir porque sí en la cuenta ni se puede obligar a los consumidores a pagarla. Sin embargo, la Profeco insiste en la importancia de revisar siempre a detalle tu cuenta antes de liquidarla, para identificar cargos no reconocidos.

Entonces, ¿es obligatorio pagar el 10% de propina?

La ley no establece un porcentaje ni un monto mínimo. Como se detalló anteriormente, este acto es voluntario y no será obligatorio en 2026. El consumidor decide cuánto dejar basándose en la calidad del servicio que recibió.