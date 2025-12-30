Qué hacer en Año Nuevo 2026 en CDMX: eventos, conciertos y dónde celebrar

La Ciudad de México se prepara para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026 con una agenda diversa que incluye conciertos, fiestas abiertas y privadas, experiencias gastronómicas y celebraciones nocturnas que confirman a la capital como uno de los principales escenarios para cerrar el año en México.

Fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma

El evento central será “La fiesta electrónica más grande del mundo”, una celebración gratuita y al aire libre sobre Paseo de la Reforma, organizada por el Gobierno de la CDMX el 31 de diciembre. La avenida más emblemática de la ciudad se transformará en una pista de baile entre el Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana Cazadora, con música continua desde la tarde hasta la madrugada del 1 de enero.

El cartel está conformado por MGMT (DJ set), Arca (DJ set), Kavinsky (live), 3BALLMTY, Mariana BO, VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth, en una noche que combina electrónica, electro-pop y sonidos experimentales.

Celebraciones gratuitas en alcaldías y espacios públicos

Más allá de Reforma, la ciudad mantiene viva una oferta gratuita de actividades culturales y recreativas en distintas alcaldías como parte del programa Luces de Invierno 2025–2026. Este festival, que va del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, incluye conciertos, instalaciones lumínicas, esculturas navideñas, pistas de hielo, presentaciones familiares y espectáculos en la plancha del Zócalo y en espacios públicos de distintas demarcaciones

Las alcaldías han sumado a estas actividades decoraciones temáticas, zonas de convivencia y pistas de hielo abiertas al público, así como eventos para toda la familia en parques y plazas. Por ejemplo, en Parque Tacuba (Miguel Hidalgo), Parque Calpulli (Azcapotzalco) y Parque Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez) se preparan ambientes festivos y recreativos sin costo para visitantes de todas las edades.

Fiestas nocturnas y celebraciones privadas

Para quienes buscan un ambiente más personal, la ciudad ofrece fiestas de Año Nuevo con entrada en distintos puntos. Destaca la sexta edición de la fiesta Odisea The Ultimate New Year’s Eve Celebration organizada por el grupo Archipiélago en General Prim #32, en la colonia Juárez, con música electrónica, reggaetón y pop, programada para iniciar la noche del 31 de diciembre desde las 21:30 horas. Estas celebraciones están pensadas para públicos que prefieren despedir el año bailando, pero en espacios con aforo controlado y producción musical especializada.

Cenas de Año Nuevo y experiencias gastronómicas

La celebración de Año Nuevo en la capital también encuentra su lugar en la gastronomía y la hospitalidad. Restaurantes y hoteles de zonas como Polanco y Reforma concentran cenas especiales que combinan menú de temporada y programación nocturna. En corredores como Masaryk, algunos espacios optan por cenas de varios tiempos acompañadas de música en vivo y brindis a medianoche, mientras que hoteles del Centro y la zona de Reforma apuestan por formatos más formales, con cenas de gala, espectáculos musicales y servicio extendido hasta la madrugada, pensados para quienes prefieren recibir el año en un entorno controlado y ceremonial.

Rituales, tradiciones y el inicio de un nuevo ciclo

Más allá de la música y la fiesta, la noche del 31 de diciembre conserva su dimensión simbólica. A medianoche conviven rituales personales y colectivos: las doce uvas, las vueltas a la manzana con maletas, los colores de la ropa interior y los brindis compartidos entre desconocidos, en una ciudad que se permite pausar un instante antes de volver a moverse.

Al final, la noche del 31 de diciembre en la Ciudad de México no se define por un solo plan, sino por la suma de todos. La fiesta multitudinaria y el brindis íntimo conviven en una ciudad que cambia de año sin detenerse, entre música, mesas largas y rituales heredados. No se trata únicamente de celebrar la llegada del 2026, sino de confirmar, una vez más, que esta capital sigue encontrando en el encuentro colectivo una forma de empezar de nuevo.