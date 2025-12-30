“Es habitual”: Esto dijo el ISSSTE sobre el video de TRES mapaches en quirófano de hospital en Acapulco

Luego de la difusión en redes sociales de imágenes en las que se observa a tres mapaches dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no solo confirmó la presencia de los animales, sino que detalló que fueron asegurados y retirados sin que se registraran afectaciones.

De acuerdo con el organismo, los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de diciembre, cuando personal de enfermería alertó al área de mantenimiento sobre la presencia de los ejemplares. Tras el reporte, se solicitó la intervención de personal especializado para su captura y resguardo.

Pese a que en las imágenes se ve a los tres ejemplares merodeando en una sala del área de quirófanos, el ISSSTE insistió en que los mapaches no representaron ningún riesgo para pacientes, trabajadores de la salud ni para el equipo médico y agregó que, como medida preventiva, el área fue cerrada de manera temporal para realizar labores de limpieza y desinfección profunda.

Asimismo, informó que se reforzaron las acciones preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluidos pasillos, puertas, azoteas, terrazas, plafones y patios, los cuales fueron sellados para evitar nuevos accesos.

Además, el ISSSTE señaló que la presencia de fauna silvestre en la zona es “habitual”, aunque no precisó si esta suele registrarse dentro o fuera de las instalaciones hospitalarias. También apuntó que la instalación de una feria cercana al hospital pudo haber provocado el desplazamiento de los animales hacia el inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: ISSSTE aumenta jornada laboral para sus trabajadores de seis a ocho horas