PAN alista denuncia por corrupción tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Elementos de Marina y Guardia Nacional montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el día de ayer el Tren Interoceánico

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados prepara una denuncia Tren Interoceánico por corrupción en las obras del Tren Interoceánico que este domingo se descarriló en Oaxaca.

TODO lo que toca el #CártelDeMorena está lleno de corrupción



Su obra pública es la forma de enriquecerse al amparo del poder y suele costar vidas de inocentes



Mis condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia provocada por sus tranzas, espero se recuperen pronto… https://t.co/V2QbWFi8aG pic.twitter.com/AMEuCFm722 — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) December 29, 2025

¿Por qué el PAN presentará una denuncia penal?

El vocero de este grupo parlamentario, Federico Döring, precisó que esta querella que presentarán en breve, es adicional a la investigación de oficio que lleva a cabo la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para que se investigue a fondo el motivo del accidente del Interoceánico.

“Otra vez la corrupción en la obra pública de Morena que ha costado vidas a mexicanos inocentes, en este caso no es la corrupción del gobierno de la Ciudad, es la corrupción de López Obrador, de su narco sexenio criminal y de un proyecto en el que participaron la Armada de México, la misma que se dedicaba al huachicol fiscal y que supervisaba uno de sus hijos. Todos tendrán que responder en la historia por estas vidas inocentes, todos quedarán a partir de hoy marcados en la historia con las manos manchadas de sangre”. — Federico Döring

Recordó que esta misma obra del Tren Interoceánico fue supervisada de manera “honoraria” por Gonzalo López Beltrán uno de los hijos del ex presidente López Obrador, por ello, Acción Nacional presentará una denuncia ante la Fiscalía General para que este hecho no quede impune como la tragedia de la Línea 12 que se derrumbó y hubo 26 muertos, pero nadie pisó la cárcel.

¿Qué otras acciones impulsará la bancada panista?

Federico Döring advirtió que además de todos los involucrados en el Tren Interoceánico a quienes la FGR debe investigar exhaustivamente, los funcionarios encargados de la operación del tren van a ser citados en la Cámara de Diputados para que rindan cuentas y expliquen lo ocurrido este fin de semana en el tramo en el que se descarriló allá en Oaxaca.

“Y todos tendrán que responder ante la justicia, porque haremos las denuncias correspondientes para exigir que los responsables no gocen de impunidad, sino que enfrenten a la justicia, aunque sea la justicia de los acordeones”. — Federico Döring

A su vez, el también diputado federal panista, Héctor Saúl Téllez, dijo que esta vez, los responsables no gozarán de impunidad porque de manera paralela a la denuncia penal, se ingresarán quejas ante la Auditoría federal para que se revisen los contratos y mecanismos de control de este sistema de movilidad.

Y otro legislador del blanquiazul que reaccionó a este accidente fue Ernesto Sánchez Rodríguez, quien aseguró que hay auditorías de este 2025 que revelan irregularidades por más de 660 millones de pesos y materiales de baja calidad en la construcción del Tren Interoceánico.

