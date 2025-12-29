FGR avanza en investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Entre las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, se realizó el resguardo de la zona

A efecto de continuar con la integración de la carpeta de investigación que fue iniciada con motivo del descarrilamiento del Tren interoceánico la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo diversas diligencias.

¿Qué acciones realizó la FGR tras el accidente ferroviario?

Inmediatamente, al tomar conocimiento del hecho, la FGR envió agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), así como a Policías Federales Ministeriales (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En lo que se refiere al personal pericial que labora en la zona desde el domingo, se incluye la presencia de expertos en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

La FGE subraya que desde el primer momento, se ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, autoridades estatales, tales como Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

El accidente ocurrió entre las poblaciones de Chivela y Nizanda. X-@JFranciscoCV Ampliar

¿Cómo avanzan las diligencias para esclarecer el descarrilamiento?

Entre las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, se realizó el resguardo de la zona, policías federales ministeriales han entrevistado a testigos y víctimas, además de realizar inspecciones del lugar y del tren; en tanto, peritos han realizado la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes.

La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro. Tan pronto se tengan mayores elementos, se darán a conocer de inmediato, precisó la FGR.

