Sydney Sweeney tiene nuevo romance; ¿Quién es Christian Pulisic?

El mundo de las celebridades y el deporte ha vuelto a colisionar, y esta vez los protagonistas son dos de las figuras más influyentes del momento. Se trata de la estrella de “Euphoria”, Sydney Sweeney, y el capitán de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic.

En un año donde las parejas de alto perfil dominan los titulares, la posible relación entre la actriz y el futbolista ha encendido las alarmas de los fans, quienes no dejan de buscar pistas en cada aparición pública de ambos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sydney Sweeney: De Cassie en ‘Euphoria’ a ‘The Housemaid’. Estos son todos los proyectos de la actriz

¿Quién es Christian Pulisic?

Para quienes están más metidos en el mundo del cine que en el fútbol, Christian Pulisic es nada menos que el referente máximo del balompié estadounidense en la actualidad. Conocido como el “Capitán América”, Pulisic es un delantero de élite que ha brillado en clubes europeos de la talla del Borussia Dortmund y el Chelsea (donde ganó la Champions League), y actualmente es la estrella del AC Milan en Italia.

A sus 27 años, no solo es un atleta de alto rendimiento, sino también una figura pública global, lo que lo convierte en el “match” perfecto para una estrella del calibre de Sydney.

Christian Pulisic Ampliar

¿Cuándo se rumoró que comenzó su romance con Sydney Sweeney?

Las especulaciones no son nuevas, pero tomaron una fuerza impresionante durante el último trimestre de 2025. Los rumores se intensificaron después de que ambos coincidieran en eventos exclusivos de marcas de moda en Europa. Sin embargo, la chispa estalló en redes sociales tras el constante intercambio de “likes” y comentarios sutiles.

La narrativa de un posible noviazgo cobró vida cuando fueron captados compartiendo tiempo en lugares similares, lo que llevó a los seguidores de ambos a armar un rompecabezas que apunta a que el flechazo ocurrió mientras ella filmaba en el Viejo Continente.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Euphoria 3: Todo lo que debes recordar de la temporada 1 y 2 antes del estreno

¿Es un rumor o es real?

Hasta el momento, y para la calma (o tristeza) de muchos, la relación se mantiene en el terreno de los rumores de pasillo. Ni los representantes de la actriz ni el entorno del futbolista han emitido un comunicado oficial que confirme el noviazgo.

Aunque las fotos de ellos juntos en eventos han circulado por todo internet, no existe una imagen definitiva (como un beso o una declaración pública) que lo haga oficial. No obstante, en el mundo del espectáculo bien dicen que “cuando el río suena, es porque agua lleva”, y la química entre la “it girl” de Hollywood y el astro del fútbol es innegable.