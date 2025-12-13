Ataque de ISIS en Siria deja militares estadounidenses muertos

Dos militares estadounidenses y un civil que trabajaba como intérprete perdieron la vida en ataque de ISIS ocurrido en Palmira, Siria.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que las víctimas murieron mientras participaban en misiones de apoyo para combatir el terrorismo en la región. También se reportaron tres lesionados.

Today in Palmyra, Syria, two United States Army soldiers and one civilian U.S. interpreter were killed, and three were wounded.



The attack occurred as the soldiers were conducting a key leader engagement. Their mission was in support of on-going counter-ISIS / counter-terrorism… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) December 13, 2025

Las autoridades reportaron que el atacante, identificado como presunto miembro de ISIS, fue neutralizado por las fuerzas aliadas presentes en el lugar.

Te puede interesar: De miembro de Al-Qaeda a presidente Sirio, visita a Trump en la Casa Blanca

¿Qué se sabe del ataque ocurrido en Palmira, Siria?

Este incidente marca el primer ataque con víctimas mortales estadounidenses en Siria desde la caída del régimen de Assad.

El presidente Donald Trump utilizó su cuenta de Truth Social para emitir una declaración sobre el ataque y advertir de la respuesta de Estados Unidos.

También puedes leer: Trump firmará decreto para quitar a los estados el derecho de regular IA

¿Cuál será la respuesta de Estados Unidos tras el ataque?

“Este fue un ataque de ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas. ¡Gracias por su atención a este asunto”.

Por su parte, el secretario de Guerra aseguró que Estados Unidos “perseguirá, encontrará y eliminará sin piedad” a quienes ataquen a ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo.

The savage who perpetrated this attack was killed by partner forces.



Let it be known, if you target Americans — anywhere in the world — you will spend the rest of your brief, anxious life knowing the United States will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. https://t.co/P7D9NrWpAL — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 13, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información