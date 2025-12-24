Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras: ¿Cuándo comienza el registro para acceder al apoyo en 2026?

El Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras para 2026 trae muy buenas noticias a inicios de año y es que este programa social ha anunciado que comenzarán con registros muy pronto. Así que te contamos de qué va el programa y cuándo es el registro para que no se te pase ninguna fecha clave.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Banco del Bienestar: Alertan por fraudes con Tarjeta Bienestar; así operan los estafadores en 2025

¿Qué es el programa ‘Bienestar para Madres Trabajadoras’?

El programa es una iniciativa presentada por el Gobierno de México y está diseñada específicamente para mejorar las condiciones de vida de miles de madres trabajadoras que tienen a su cargo algún menor de edad. Asimismo, que se encuentran en situación de vulnerabilidad por causas ajenas a ellas.

Es por eso que el objetivo del programa Bienestar para Madres Trabajadoras es proporcionar un recurso económico de manera bimestral que les ayude a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, cuidados y educación.

¿Cuándo comienza el registro para el programa social?

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, mencionó que aunque no se tiene segura la fecha lo que sí tienen en claro es que se abrirá el registro solo una vez en todo el año. Es importante recordar que este tipo de programas sociales suelen sacar la convocatoria en los meses de junio, julio y agosto, por lo que habrá que estar pendiente de la fecha exacta en dado caso de que se adelante o no.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿El Bono Mujer Bienestar es un fraude? Esto debes saber sobre el supuesto apoyo que da 2 mil 750 pesos en 2025