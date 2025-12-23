Arrendamiento, una opción ante el alza de precios de autos nuevos: Wahu México / manusapon kasosod

Ante el aumento de 100% que experimentó el precio de los autos en los últimos cinco años en México, se abre paso Wahu México, una auto tech de arrendamiento de autos seminuevos con opción a compra.

Rodrigo de la Piedra, director de Wahu, y Andrés de la Piedra, cofundador y director de operaciones, explicaron en entrevista con Jeanette Leyva Reus en Negocios W que su modelo de negocio ofrece autos en muy buen estado y pocos kilómetros con disponibilidad inmediata y acceso a beneficios fiscales.

Rodrigo de la Piedra y Andrés de la Piedra cofundadores de Wahu México en entrevista con Jeanette Leyva Reus en Negocios W. Ampliar

¿Cómo funciona el arrendamiento de autos?

Los cofundadores de Wahu explicaron que cuentan con dos modelos de negocio: el primero la fintech dedicada al arrendamiento de autos seminuevos y el segundo la compraventa de este tipo de autos con la diferencia de que están disponibles para arrendamiento.

Destacan que este modelo es económicamente lo mismo que tener un crédito pero otorga mayor flexibilidad, ya que desde el primer mes tienes opción a compra o puedes arrendar y devolver el auto.

“Aquí si tienes toda la flexibilidad de comprar y luego vender o arrendar y devolver”, señalaron.

Diferencias y ventajas de comprar un auto seminuevo

Los cofundadores de Wahu México señalan que su primer ventaja en épocas como diciembre es la entrega inmediata frente a las listas de espera que tienen las agencias de autos nuevos.

La segunda ventaja es el precio, ya que uno de estos autos que actúa prácticamente como uno nuevo cuesta en promedio el 50% de un auto del año.

Ampliar

Opciones de financiamiento interno y externo

Wahu México también busca competir en el mercado de las empresas financieras y por el momento ofrece un financiamiento interno directo en el caso del arrendamiento de un auto seminuevo.

En el caso de la compra a crédito, Rodrigo de la Piedra y Andrés de la Piedra explicaron que cuentan con un crédito sin enganche Cero Leasing para las personas que cuentan con nómina y de no ser así, también ofrecen convenios para créditos con los bancos más importantes del país.

¿Cuánto cuesta en promedio un auto seminuevo?

En Wahu México, el precio promedio de un auto ronda los 450 mil pesos, ya que cuenta con unidades con un costo que van de un millón a 250 mil pesos.

Además, señalan, tienen tasas competitivas con un Costo Anual Total (CAT) de 20%, similar a los créditos bancarios, pero con la ventaja de que ofrecen garantías y servicios que ningún crédito bancario te va a incluir.