¿Qué pasó en la México-Toluca que llevan horas parados a la altura de La Marquesa por el tráfico?
El tráfico en la México–Toluca colapsó la zona de La Marquesa, dejando filas kilométricas y retrasos de varias horas este lunes.
Automovilistas reportan que este lunes 22 de diciembre llevan horas detenidos en la autopista México–Toluca, especialmente a la altura de La Marquesa, debido a un tráfico extremadamente pesado que ha afectado la circulación hacia la Ciudad de México y el Estado de México.
La situación se agravó por un incidente con una pipa que volcó en la carretera, lo que provocó la intervención de cuerpos de emergencia y una reducción temporal de carriles para las maniobras de atención y retiro del vehículo siniestrado.
Debido a esta falla, los conductores quedaron prácticamente estacionados por varias horas y los automóviles avanzan a paso de tortuga. Las autoridades viales han exhortado a los usuarios a extremar precauciones, pues el bloqueo parcial de carriles sigue impactando el flujo vehicular en ambos sentidos.
Además del incidente de la pipa, automovilistas reportan carga vehicular constante desde Lerma hacia la Ciudad de México, con largas filas incluso kilómetros atrás de La Marquesa.
Hasta ahora no se han confirmado manifestaciones o bloqueos deliberados, pero el incidente de la pipa y el intenso flujo de vehículos en temporada vacacional han sido suficientes para generar el caos vial.
Las recomendaciones de las autoridades son claras: evitar la autopista México–Toluca si no es indispensable, usar rutas alternas y salir con tiempo suficiente para evitar quedarse varado en la zona.