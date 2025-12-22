Justicia de Bukele: El Salvador condena a 248 pandilleros de la MS-13 hasta a mil años de cárcel

Integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados a más de mil años de cárcel en El Salvador, por delitos como homicidio y extorsión.

Al menos 248 pandilleros de la Mara Salvatrucha de El Salvador recibieron condenas de hasta 1,335 años de prisión por 43 homicidios y la desaparición de 42 personas, aunque la pena máxima establecida por la ley es de 60 años de cárcel.

Esto como parte de la guerra que el presidente Nayib Bukele mantiene desde 2022 contra pandillas como la MS-13, que fue declarada organización terrorista por Estados Unidos.

Condenas ejemplares contra pandilleros

La Fiscalía Salvadoreña señaló que los delitos que cometieron estos sujetos entre 2014 y 2022 en la provincia de La Libertad son:

Asesinatos (entre ellos un universitario y un futbolista)

(entre ellos un universitario y un futbolista) Extorsión a comerciantes

a comerciantes Invasión de viviendas

de viviendas Tráfico de drogas

Además de la pena de 1,335 años de prisión contra uno de los cabecillas, se dictaron sentencias que van de los 958 a los 463 años de cárcel, aunque aún no se especifica cómo fueron juzgados ni cuándo se emitieron las penas.

ONG’s critican condenas y estado de excepción de Bukele

Para organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario y Movimiento Víctimas del Régimen El Salvador, estas supuestas condenas “ejemplares” son propaganda del presidente Nayib Bukele a favor de su guerra contra las pandillas, que ha desatado cientos de denuncias por abusos.

Organizaciones han documentado la muerte de 470 personas desde el inicio del estado de excepción, en el que han sido detenidas más de de 90,000 personas y 8,000 salieron libres al ser inocentes, pero aún quedan más.

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”

En septiembre de 2025, el presidente Bukele celebró 1,000 días sin delitos en el país gracias al estado de excepción con el que respondió al día más violento de su gobierno, el 26 de marzo de 2022, donde se registraron 62 homicidios.

A partir de ahí, el que fue considerado uno de los países más violentos del mundo redujo drásticamente su índice de inseguridad y mantiene a Bukele con un impresionante nivel de 90% de aprobación.

A la par, suma denuncias por la detención de inocentes, torturas y violaciones a los derechos humanos en la megacárcel (CECOT) que construyó para las pandillas, además de ser señalado como dictador al recurrir a su poder para reelegirse cuando eso no estaba previsto en la Constitución.

Para todo ello, en junio de 2025 dio una respuesta muy clara: “me tiene sin cuidado que me llamen dictador”.