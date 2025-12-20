Ca7riel y Paco Amoroso frenan su carrera: no habrá disco nuevo, ni gira por “éxito que no supimos manejar”

Ca7riel y Paco Amoroso se han consolidado como una de las propuestas más influyentes de la escena urbana. IG/ca7rielypacoamoroso

Los músicos argentinos Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una pausa temporal en su carrera, decisión que incluye la postergación de su nuevo disco y de la gira que tenían planeada. El anuncio fue realizado a través de un comunicado dirigido a sus seguidores, donde reconocieron haber tomado “decisiones erróneas” en los últimos meses.

El dúo explicó que la pausa responde a la necesidad de reordenar prioridades personales y artísticas, así como de replantear el rumbo del proyecto musical que comparten. Aunque no detallaron fechas específicas para su regreso, dejaron claro que se trata de una suspensión temporal y no de una separación definitiva.

Ca7riel y Paco Amoroso se han consolidado como una de las propuestas más influyentes de la escena urbana latinoamericana, gracias a su mezcla de rap, funk y electrónica. Por ello, la noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde fanáticos expresaron sorpresa, apoyo y expectativa por el futuro del proyecto.

En el mensaje, los artistas señalaron que la pausa permitirá corregir errores, trabajar con mayor claridad y volver con una propuesta más sólida. “Necesitamos frenar para hacerlo bien”, fue una de las ideas centrales del comunicado, en el que agradecieron el respaldo del público.

La decisión impacta directamente en los planes de lanzamiento del próximo álbum, así como en las fechas de conciertos que se encontraban en preparación. Hasta el momento, no se han anunciado reembolsos ni nuevas fechas, por lo que se espera que en las próximas semanas se brinde información adicional.

Mientras tanto, la pausa de Ca7riel y Paco Amoroso abre un periodo de reflexión en una carrera marcada por el éxito, dejando abierta la puerta a un regreso renovado que podría redefinir su propuesta musical.