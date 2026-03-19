Sonido La Changa en el Bosque de Chapultepec: Precios y cuándo es el concierto

La cultura sonidera regresa con fuerza a la Ciudad de México. El legendario Sonido La Changa se presentará en el Bosque de Chapultepec como parte del evento “Perreo Picnic”, uno de los planes más atractivos para cerrar el fin de semana.

La cita es este domingo 22 de marzo de 2026 en LagoAlgo, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El evento arrancará a partir de las 18:00 horas, con una mezcla de música, baile y ambiente festivo.

El icónico sonidero, encabezado por Ramón Rojo, compartirá escenario con otros artistas como Sonido Santa Martha, Charly Gynn y DJs de la escena local, en un evento que busca reunir a distintas generaciones en torno a la cumbia y los ritmos urbanos.

¿Cuánto cuesta ver a Sonido La Changa en Chapultepec?

El evento no es gratuito, pero tiene opciones accesibles:

Entrada general: 300 pesos

Acceso VIP: 600 pesos (incluye beneficios como zona exclusiva y barra)

Además, hay promociones como boletos 3x2 en algunas etapas de venta, lo que lo convierte en un plan ideal para ir con amigos.

¿Cómo llegar al evento en Chapultepec?

Para quienes usarán transporte público, la mejor opción es el Metro Constituyentes (Línea 7). Desde ahí, se debe caminar hacia la segunda sección del bosque, en dirección a LagoAlgo.

El evento forma parte de las actividades de primavera en CDMX, donde Chapultepec se convierte en uno de los puntos clave para conciertos y experiencias culturales al aire libre.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Sonido La Changa sigue siendo un referente del movimiento sonidero en México, llevando la cumbia y el baile a nuevas generaciones.

Así que si buscas plan para este fin de semana la pista de baile está lista en Chapultepec.