Artículo 19 denuncia acoso judicial contra periodista para silenciar sus investigaciones

Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del portal e-consulta, fue imputado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, un hecho que el gremio periodístico ha señalado como un caso de acoso judicial para silenciar investigaciones críticas.

¿Por qué se considera un caso de persecución desde el poder político?

En el espacio de ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que el caso es como un “prototipo de persecución desde el poder político”.

Maldonado destacó que la Fiscalía de Puebla es quien investiga a Ruiz, y es la misma que el periodista documentó recientemente por operar presuntas redes de extorsión.

El proceso contra el periodista presenta diversas irregularidades que han encendido las alarmas de organismos internacionales, empezando porque la investigación se reactivó tras reportajes sobre el fallecido Miguel Barbosa y el actual gobernador, Alejandro Armenta, incluso la denuncia fue presentada por un abogado vinculado al grupo político de Barbosa.

¿Qué implicaciones tiene el proceso para la libertad de prensa en México?

Ruiz Rodríguez tiene prohibido salir del país y debe presentarse a firmar mensualmente ante el juzgado.

De acuerdo a datos de Artículo 19, el acoso judicial se ha convertido en herramienta de censura en México, pues se estima que el 2025 cerrará con más de 60 casos de periodistas demandados, superando las cifras récord de años anteriores.

Leopoldo Maldonado comparó la situación actual en Puebla con el caso de Lydia Cacho hace 20 años, sugiriendo que las prácticas autoritarias persisten, utilizando el aparato de justicia para amedrentar a quienes denuncian la corrupción.

