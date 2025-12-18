Vivienda residencial plus en CDMX: oportunidad en Reforma tras la pandemia

Vivienda residencial plus en CDMX muestra precios de reposición y alta demanda de renta, afirma el codirector de Desarrolladora del Parque, Enrique Téllez.

El mercado de vivienda residencial plus en CDMX muestra precios de reposición y alta demanda de renta, con proyectos en el Corredor Reforma como una opción para inversionistas y residentes.

Tras la pandemia el capitalino busca vivienda urbanita y vivienda residencial plus es la opción, aseguró el codirector de Desarrolladora del Parque, Enrique Téllez.

Desarrolladora del Parque se ha consolidado con proyectos que van más allá de responder sólo a las necesidades habitacionales#AlAire I Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque.#NegociosW con @JLeyvaReus

Mercado inmobiliario, hoy la CDMX presenta una oportunidad importante para vivienda residencial plus, los precios de mercado son de reposición y no se volverán a ver en el corto y mediano plazo, son importantes para el inversor y el atractivo mercado de renta se está apretando; estamos viendo precio al alza no hay oferta importante entrando al mercado y eso hace que el valor sea interesara a corto y largo plazo, compartió el codirector de Desarrolladora del Parque.

Resaltó que el Corredor Reforma es uno de los más atractivos y que el University Tower es un ícono de la ciudad a muy buenos precios.

¿Por qué el Corredor Reforma se volvió tan atractivo para vivir?

Téllez dijo que “la máxima de los bienes raíces es localización, pero en los últimos años, a partir de la pandemia, el usuario busca una vida urbanita, es decir, una distancia no mayor a 30 minutos para hacer sus labores, incluso llegar en bicicleta”.

Poder vivir y caminar al trabajo, a centros culturales, a escuelas, son opciones que la ubicación del Corredor Reforma presenta como una oportunidad, por eso se vuelve tan deseado vivir en esta avenida, una de las más importantes para América.

¿Qué estilo de vida ofrece la vivienda residencial plus en CDMX?

Caminar a los mejores museos, poder ir al centro de la Ciudad, a oír grandes conciertos, ir a grandes mercados como el de San Juan; dijo, son actividades que University Tower permite.

Resaltó también la joya arquitectónica que ahora es emblema de City Tower, que se perfila como un lugar emblemático del que ya se puede adquirir un pedacito.