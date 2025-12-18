Cae presunto feminicida en EdoMex; quería convertirse en asesino serial

Como resultado del operativo “Mando Unificado”, elementos de las policías estatal y municipal detuvieron a un sujeto de 23 años de edad, quien habría asesinado a una vendedora, a la que con engaños hizo ingresar a su domicilio en Ampliación San José Xalostoc, Estado de México.

Luego de una llamada de auxilio al C5 sobre gritos en una vivienda, elementos de la policía estatal arribaron a una casa en calle Astrónomos, de dicha comunidad, donde vieron salir corriendo a un sujeto ensangrentado, ingresaron al inmueble y ubicaron en un cuarto de azotea a una mujer inconsciente, con múltiples heridas al parecer por arma blanca.

☎️ Tras recibir una alerta por agresiones hacia una mujer y en el marco del #MandoUnificadoOriente, en #Ecatepec capturamos a un sujeto por su probable participación en el delito de feminicidio. https://t.co/W86rE7DE95 — Policía Estatal del Estado de México (@EstatalEdomex) December 18, 2025

¿Cómo ocurrió la detención del presunto agresor?

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, quienes realizaron seguridad perimetral para la preservación del lugar, para la llegada de la unidad médica de Protección Civil y Bomberos, que certificó que la mujer no tenía signos vitales a causa de las lesiones de arma blanca.

De acuerdo con las primeras versiones, el joven de 23 años manifestó que “era su deseo ser un asesino serial”, por lo que observó a una vendedora de cosméticos que fue a dejar mercancía al inmueble donde vivía.

¿Qué se sabe sobre el ataque?

Mediante engaños sobre darle acceso a un programa social y que debía llenar unos documentos, hizo entrar a la mujer a su domicilio, donde la habría atacado en reiteradas ocasiones con un cuchillo.

Al escuchar gritos, el hermano del agresor se percató del ataque y dio aviso a la policía, cuyos elementos arribaron en minutos al sitio.

En una reacción inmediata, antes de que abandonara el lugar fue detenido Jonathan “N”, quien fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla, donde inició la averiguación.

