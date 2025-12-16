Triunfante Fátima Bosch vuelve a Tabasco tras la polémica en Miss Universo

Su llegada no pasó desapercibida. Entre aplausos, flores y mensajes de ánimo, Fátima apareció con mirada de paz en el que es su amada entidad; sonriente y con la frente en alto, ha dejado en claro que, más allá de las críticas y los rumores que rodearon su participación en el concurso internacional, se siente satisfecha con lo logrado.

Durante su paso por Miss Universo, la representante mexicana estuvo en el centro de varias discusiones a través de redes sociales, donde se cuestionaron decisiones del certamen, criterios de selección y algunos momentos clave de la competencia. Sin embargo, para muchos de sus seguidores en México, es del orgullo por su desempeño digno y justo representando al país de la mejor forma.

Ya en Villahermosa, Tabasco, la joven agradeció públicamente el respaldo recibido. En breves mensajes, señaló que la experiencia fue intensa, llena de aprendizajes y retos, y que regresa más fuerte, con nuevos objetivos personales y profesionales. También destacó que las críticas forman parte del camino cuando se está en escenarios tan visibles y enfatizó firmemente con:

“Solo Cristo Rey puede funarnos”

Mientras el debate sobre Miss Universo continúa en redes y medios, la ganadora de Miss Universo 2025 Fátima Bosch prefiere mirar hacia adelante. Su regreso a casa, lejos de los reflectores internacionales, marca el inicio de una nueva etapa, esta vez con el respaldo de quienes la han acompañado desde el inicio.