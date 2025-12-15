Destaca SENER los Acuerdos Voluntarios entre el Estado y empresas con alto consumo eléctrico para fortalecer la eficiencia energética

En el marco de la Ceremonia de Entrega de Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética a los sectores industrial, comercial y de servicios, entre el Estado y empresas con un alto consumo eléctrico, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (SENER), Jorge Marcial Islas Samperio, destacó que esta iniciativa busca reforzar el compromiso y colaboración entre el gobierno y el sector privado para adoptar y replicar buenas prácticas en los procesos productivos de sus instalaciones, con la finalidad de optimizarlos y generar ahorros de energía.

En representación de la Secretaria de Energía, la Mtra. Luz Elena González Escobar, el subsecretario Islas Samperio subrayó que estos acuerdos forman parte de una política responsable orientada a generar bienestar en la población, sin comprometer la confiabilidad de la infraestructura energética por un mayor consumo energético.

Con la presencia de Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), así como de representantes de empresas, cámaras y asociaciones, el subsecretario recordó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México implementa un nuevo modelo energético en el que la planeación vinculante, la eficiencia y la justicia energética se convierten en pilares de la Cuarta Transformación.

A los Acuerdos Voluntarios se adhirieron 24 instalaciones pertenecientes a 12 empresas, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), cuyo director general, Israel Jáuregui Nares, señaló que los Acuerdos, además de mejorar el desempeño energético, disminuyen emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y apoyan la descarbonización.

También, el Titular de la CONUEE sostuvo que las empresas que suscriben el Acuerdo Voluntario demuestran su compromiso con México y su confianza al comprometerse a reducir pérdidas y aprovechar las oportunidades de ahorro de energía para elevar su productividad y competitividad.

A nombre de las empresas participantes, Linda Miranda Molina, representante de las empresas firmantes, perteneciente a la empresa Daikin, señaló que “este Acuerdo tiene una característica que lo hace especialmente valioso: es voluntario”. Resaltó que la decisión de participar refleja su convencimiento de que “la eficiencia energética no es un costo, es progreso, es competitividad, es innovación, es responsabilidad con México y con las generaciones que vienen”.

Los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética fueron suscritos por las empresas Aimbridge Latam, Arteche North America, Audi, BorgWarner, British American Tobacco, Central Motzorongo, Heineken, Daikin, Flex, General Motors, Grupo PIASA y Ternium.

La SENER, a través de este instrumento, busca fortalecer las capacidades técnicas y de gestión energética de las empresas que operan en México, especialmente aquellas identificadas como Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC).

En el evento también estuvieron presentes el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, y el director general de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Carlos Solís Ávila.