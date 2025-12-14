Marcha Generación Z no llega al Zócalo y genera división entre manifestantes

Con puño alzado, pocas consignas, algunos con cinta adhesiva en los labios, se realizó la tercera marcha de la llamada Generación Z donde en su mayoría jóvenes, se manifestaron en contra del gobierno federal y exigieron incluso, la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar que la cita se dio a las 11 de la mañana, en el Ángel de la Independencia, llegaron a cuentagotas los integrantes de la manifestación.

Es Iván Rejón, vocero de Generación Z.

“Por todos los casos de violencia que no terminan en desapariciones cigüeñas, ¿no? Entonces la idea es que para nosotros sigamos presentando la públicamente, no queremos dejar que la marcha del 6, sea como la de fin de año, que tiene está bien no y que no pasa nada sino más bien dar una respuesta a esa marcha y decir la gente que sigue inconforme y no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas”.

¿Qué exigieron los participantes durante la movilización?

Bajo el lema “no hay nada que celebrar”, jóvenes universitarios y otros adultos de todas las edades, insistieron en la necesidad que la sociedad participe al enfatizar que las cosas no van bien, sobre todo en la seguridad del país.

“Emiliano Toscalla soy de la Ciudad de México, nos manifestamos por la violencia porque esta marcha la denominaron la marcha del silencio justamente por la cantidad de violencia que hay en el país, no tenemos nada que celebrar, ellos celebran que ganaron pero no ganó México, justicia, más que justicia exijo que haya seguridad, yo creo que con seguridad sería más que suficiente”.

Y salieron rumbo al Zócalo capitalino entre música de The Beatles que se escuchaba de una bocina portátil que cargó un hombre con disfraz de calavera y que se manifestaba a favor de la paz.

En algunos momentos los inconformes rompían el silencio para gritar “fuera Morena”, sin embargo organizadores pidieron evitar mencionar partidos políticos.

Cuestionaron el mensaje de la Primera Mandataria que afirmó que los jóvenes están en la 4T.

“Soy Alejandro Estrada vengo a formar parte de la juventud, decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica… pues yo nada más veo Andrea Chávez, no sé de qué otros jóvenes me hable, tal vez Adán Augusto o el cabecita de algodón se ven bastante jóvenes, yo creo que si a esos jóvenes se refiere pues ya están bastante arrugados, creo que necesitamos empezar a sacar el vigor y la innovación de estas generaciones”.

¿Por qué no lograron llegar al Zócalo capitalino?

En la Torre del Caballito, se pronunciaron por la libertad de Raúl Meza, también recordaron a Carlos Manzo, ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán, para después interpretar el Himno Nacional mexicano.

Una y otra vez, llamaron a evitar confrontación, sin embargo, sobre Avenida Juárez frente a Bellas Artes, hubo división cuando el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, les pidió pensar dos veces si entrarían o no a la Plancha del Zócalo, ante la venta de productos navideños.

“Mira el Zócalo a reventar, está lleno de gente, está una vendimia navideña… no es que no se permita el paso… es su vendimia de todos los años…”, dijo el funcionario.

Aunque la marcha avanzó un poco más fue en Eje Central a un costado de Bellas Artes donde decidieron detenerse y seguir sus puntos de vista detenidos, sin embargo hubo quienes pedían ni un paso atrás.

Iván Rejón alertó que en las palabras del subsecretario, se escondía la represión, además que dijo, hubo infiltrados de partidos políticos en la movilización.

“Definitivamente es como poner ahí, no reprimimos pero hay problemática de los artesanos, era algo que ya teníamos considerado y creo que ellos están en su derecho de hacer su venta, si están puestos a propósito vale la pena discutirlos, sin embargo para nosotros es más importante mantenernos organizados, evitar la confrontación a toda costa, ir allá es ponernos en el fuego y a lo mejor no tengamos el control de lo que suceda… preferimos quedarnos aquí… si yo creo que se están aprovechando, la persona que estaba llamando a movernos al zócalo sé que está en el PAN”.

Entre las alrededor de 300 personas también se vio mujeres y hombres de la tercera edad, a las que no les importó no llegar al Zócalo.

“Mira no es tanto que lleguemos, con el hecho que estemos reunidos es más que suficiente, la vez pasada que llegamos, el 15 de noviembre, nos trataron peor que animales, y no se vale porque es gente que viene a protestar en general por cómo está tirado el país, nuestro país se lo están llevando entre las patas, desde que este gobierno de Morena entró por su pinche ambición nos están llevando entre las patas”.

Con banderas de México o la calavera de Generación Z, insistieron en cantar el Himno en señal de triunfo, aunque hubo momentos tensos, repartieron flores blancas en símbolo de paz.