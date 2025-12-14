Detención de ‘El Limones’: Autoridades descartan vínculo con Pedro Haces y sindicato de la CATEM

CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2025.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa donde anunciaron la detención de "El Limones". FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, alias ‘El Limones’, presunto operador del grupo criminal “Los Cabrera”, afín a ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa y que operaba en la zona de La Laguna sobre todo, Durango, Coahuila y Chihuahua.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que este grupo criminal extorsionaba de manera sistemática a comerciantes, ganadores y productores de la región, también está relacionado con venta de droga, cobro de cuotas, extorsión, estafa, desaparición forzada y otros delitos.

“Fueron detenidos Edgar N alias el limones identificado como objetivo prioritario y operador de esta organización criminal Guillermo N Alexis fueron detenidos Edgar N, alias el Limones identificado como objetivo prioritario y operador de esta organización criminal Guillermo ‘N’, Alexis Mauricio ‘N’, Ángel Rodrigo ‘N’, Juan José ‘N’ y José Giancarlo… cabe mencionar que la Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva en contra de Edgar N, por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartucho y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico sin embargo están por obtenerse otras órdenes de aprehensión por los delitos antes mencionados”.

¿Cuál era el alcance del grupo criminal en La Laguna?

Así mismo, el funcionario descartó que el diputado federal de Morena, Pedro Haces, y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tengan relación con “El Limones” o dicho delito ya que este señaló, trabajar para Alejandro “N”, pertenecido a “Los Cabrera”.

“La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, directa desde cobrarle a empresarios, agricultores, por agua también pozos de agua… Hay varios, varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato, no tenemos con algún vínculo político, lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila apodada de Los Cabrera y este sujeto ha mencionado que trabaja para un líder delincuencial de esta organización”.

¿Qué avances hay en la investigación financiera y otros operativos?

Omar García Harfuch aclaró que la investigación continúa. Aunque no dio montos, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó diversas operaciones inusuales consistentes en movimientos de dinero de procedencia ilícita y esquemas de lavado de dinero por lo que se bloquearon cuentas de personas del círculo cercano de “El Limones”, sí como tres empresas con distintos giros comerciales, características de empresas fachadas, operaciones destinadas a simular pagos de nómina y compra venta de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias faccionadas sin actividad económica real.

Además señaló que se hicieron 19 detenciones en Sinaloa en el marco del combate a la extorsión en la región de La Laguna y se identificó una célula delictiva dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y robo de vehículos en Culiacán.

En operación de Sedena y SSPC se detuvieron cuatro personas entre ellas “Saúl N” y se aseguraron vehículos con reporte de robo, municipios y armas largas y cortas

¿Cómo se refuerza la seguridad en Michoacán y otras regiones?

Respecto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia informó el traslado de 25 personas hacia centros penitenciarios federales, llevados a cabo por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario con vínculos delictivos activos y que representaban inestabilidad en penales estatales, lo que significaba riesgo de posibles motines entre otros.

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que en Michoacán para proteger a productores de limones, se tiene un despliegue de seis fuerzas de tarea en seis municipios prioritarios, Tepalcatepec, Buena vista, Apatzingan, Parácuaro, Mujica y Aguililla. Con 860 efectivos, dos helicópteros y dos células de inteligencia.

Para cuidar de productores aguacateros dijo, hay 820 elementos en 14 municipios aguacateros, entre ellos Uruapan, Tánzitaro, Taretán, Salvdor Escalante, Tacámbaro y Ciudad Hidalgo, dos helicópteros y dos células de inteligencia.

