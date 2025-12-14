Así reaccionaron líderes mundiales tras el atentado en Bondi Beach, Australia

Este domingo, líderes mundiales mostraron su repudio y solidaridad tras el atentado en Bondi Beach en Sídney, Australia, donde al menos once personas fueron asesinadas durante una celebración por el inicio de Janucá.

El ataque, ocurrido por dos tiradores, generó una preocupación internacional por el aumento de ataques antisemitas.

La escala y la magnitud de la matanza son diferentes, pero el odio contra los judíos sólo por ser judíos es el mismo. Las imágenes de la terrible masacre en la playa de Bondi en Sydney, Australia, me recuerdan la masacre del Festival Nova el 7/10 💔💔… — Gali Dagan (@galida12) December 14, 2025

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a todos los responsables y posibles cómplices.

My statement on the Bondi shooting attack. pic.twitter.com/LRAbMpcUEm — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

¿Cómo reaccionaron otros gobiernos ante el ataque?

La Embajada de Israel en México expresó su profunda conmoción y su más sentido pesar ante el mortífero ataque terrorista antisemita.

“Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y expresamos nuestro firme apoyo a la comunidad judía de Australia en este momento tan difícil. Este grave suceso es un doloroso recordatorio de que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, sino un flagelo peligroso que continúa manifestándose en todo el mundo y que se expresa mediante incitación violenta y crímenes de odio mortales” — Se lee en el comunicado

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, envió sus condolencias.

As we light the Chanukiah, our thoughts and prayers are with those murdered in the terrorist attack on Bondi beach today, their loved ones and the whole Jewish community.



Light will always win over darkness. pic.twitter.com/jU6abrNdZ9 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025

Christopher Luxon, ministro de Nueva Zelanda, expresó su solidaridad con Australia y sostuvo que las imágenes provenientes de Bondi resultan desgarradoras para toda la región.

En Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, se declaró “consternado” por el ataque y lo vinculó con el crecimiento del antisemitismo en Australia en los últimos años.

Hanukkah this year opened with joy mixed with sorrow.

Jews in Australia and Jews around the world are lighting memorial candles alongside Hanukkah candles in memory of those murdered in the horrific terror attack in Sydney.



Antisemitism has not had such a rejuvenation since the… pic.twitter.com/xYMk4kMaJN — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 14, 2025

El primer ministro, Benjamin Netanyahu responsabilizó al gobierno australiano por haber contribuido, con sus decisiones políticas, a un clima que favoreció el incremento de ese tipo de agresiones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo y reafirmó el compromiso del bloque contra la violencia, el antisemitismo y el odio.

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.



I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.



Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.



We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las personas que celebran Janucá no deberían preocuparse por su seguridad y que deben “celebrar con orgullo”.

.@POTUS: "I've been fully briefed on the Brown University situation — what a terrible thing it is. All we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt... Just pray." 🙏 pic.twitter.com/f8k8oJ1rZc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 14, 2025

¿Cuál es el nivel de amenaza que enfrenta Australia?

El nivel nacional de amenaza terrorista en Australia se encuentra actualmente en “probable”, según el Gobierno australiano. Este nivel se ubica en la mitad de una escala de cinco categorías que informa al público sobre la probabilidad de que ocurra un ataque terrorista en el país.

Los cinco niveles se ordenan desde la mayor hasta la menor probabilidad de que se produzca un acto de terrorismo: Cierto, Esperado, Probable, Posible y No esperado.

Cuando el nivel de amenaza terrorista es “probable”, significa que existe una probabilidad superior al 50 % de que se produzca o se esté planificando un ataque terrorista en Australia en los próximos 12 meses, según indica en su sitio web la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW).

En una página en la que se detalla el nivel nacional de amenaza terrorista, la agencia de Seguridad Nacional de Australia señala que el panorama de seguridad del país “ha entrado en un período vulnerable y está siendo desafiado por nuevas amenazas con trayectorias preocupantes”.