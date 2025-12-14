Así reaccionaron líderes mundiales tras el atentado en Bondi Beach, Australia
Los líderes se mostraron preocupados por el crecimiento del antisemitismo
Este domingo, líderes mundiales mostraron su repudio y solidaridad tras el atentado en Bondi Beach en Sídney, Australia, donde al menos once personas fueron asesinadas durante una celebración por el inicio de Janucá.
El ataque, ocurrido por dos tiradores, generó una preocupación internacional por el aumento de ataques antisemitas.
Anthony Albanese, primer ministro de Australia, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a todos los responsables y posibles cómplices.
¿Cómo reaccionaron otros gobiernos ante el ataque?
La Embajada de Israel en México expresó su profunda conmoción y su más sentido pesar ante el mortífero ataque terrorista antisemita.
“Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y expresamos nuestro firme apoyo a la comunidad judía de Australia en este momento tan difícil. Este grave suceso es un doloroso recordatorio de que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, sino un flagelo peligroso que continúa manifestándose en todo el mundo y que se expresa mediante incitación violenta y crímenes de odio mortales”— Se lee en el comunicado
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, envió sus condolencias.
Christopher Luxon, ministro de Nueva Zelanda, expresó su solidaridad con Australia y sostuvo que las imágenes provenientes de Bondi resultan desgarradoras para toda la región.
En Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, se declaró “consternado” por el ataque y lo vinculó con el crecimiento del antisemitismo en Australia en los últimos años.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu responsabilizó al gobierno australiano por haber contribuido, con sus decisiones políticas, a un clima que favoreció el incremento de ese tipo de agresiones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo y reafirmó el compromiso del bloque contra la violencia, el antisemitismo y el odio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las personas que celebran Janucá no deberían preocuparse por su seguridad y que deben “celebrar con orgullo”.
¿Cuál es el nivel de amenaza que enfrenta Australia?
El nivel nacional de amenaza terrorista en Australia se encuentra actualmente en “probable”, según el Gobierno australiano. Este nivel se ubica en la mitad de una escala de cinco categorías que informa al público sobre la probabilidad de que ocurra un ataque terrorista en el país.
Los cinco niveles se ordenan desde la mayor hasta la menor probabilidad de que se produzca un acto de terrorismo: Cierto, Esperado, Probable, Posible y No esperado.
Cuando el nivel de amenaza terrorista es “probable”, significa que existe una probabilidad superior al 50 % de que se produzca o se esté planificando un ataque terrorista en Australia en los próximos 12 meses, según indica en su sitio web la Policía de Nueva Gales del Sur (NSW).
En una página en la que se detalla el nivel nacional de amenaza terrorista, la agencia de Seguridad Nacional de Australia señala que el panorama de seguridad del país “ha entrado en un período vulnerable y está siendo desafiado por nuevas amenazas con trayectorias preocupantes”.