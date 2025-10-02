;

Sinagoga en Manchester fue escenario de un ataque que deja a dos personas muertas, entre ellas el atacante

Autoridades determinan que el ataque a la sinagoga de congregación hebrea en Manchester fue parte de un plan terrorista.

Araceli Hernández Zamora

En el marco de la celebración judía conocida como Yom Kipur, dos personas murieron y tres más resultaron lesionadas. El escenario de los hechos fue una sinagoga en Manchester ubicada al norte de Inglaterra.

De acuerdo con los reportes policiales, un vehículo arrolló a las personas que permanecían afuera de la sinagoga y un hombre fue apuñalado.

Fue a las 9:31 hora local que se recibió el reporte, sobre los hechos violentos afuera de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park a donde siete minutos más tarde agentes se apostaron para disparar contra el presunto atacante.

Al respecto, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, afirmó para la BBC que “ya no existe peligro inmediato”, tras la oportuna acción policial.

El alcalde afirmó a medios que “haremos todo lo posible para mantener a salvo a nuestra comunidad judía”.

¿Cuál fue la reacción del primer ministro de Reino Unido al ataque a la sinagoga en Manchester?

Keir Starmer, el primer ministro británico, anunció su regreso inmediato a Reino Unido desde Copenhague, desde donde se dijo “horrorizado y consternado por lo ocurrido.

La confirmación de las autoridades policiales señala que el perpetrador fue abatido en el sitio y dos personas fueron arrestadas como posibles cómplices del ataque, de acuerdo con el primer reporte policía de las autoridades de Manchester.

