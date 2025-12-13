Abraham Quintanilla: ¿Quién fue el hombre que lanzó a la fama a Selena?

Abraham Quintanilla habla en el escenario durante el evento "El legado de Selena, Fotos y Recuerdos: Una conversación con la familia Quintanilla" del Festival People en Español 2012, celebrado en el Centro de Convenciones Henry B. Gonzalez el 1 de septiembre de 2012 en San Antonio, Texas. (Foto de Danny Bollinger/WireImage)

Cuando se habla de Selena Quintanilla, el ícono eterno del Tex-Mex, también es inevitable mencionar al hombre que impulsó cada etapa de su carrera: Abraham Quintanilla, su padre. Aunque para muchos es recordado como su mánager, su papel fue mucho más profundo. Fue el arquitecto del sonido, la disciplina y la narrativa que convirtieron a su hija en una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.

Nacido en Texas en 1939, Abraham creció rodeado de música. En los años sesenta formó parte de la agrupación Los Dinos, experiencia que moldeó su oído y su entendimiento del mundo musical. Esa trayectoria marcó su destino cuando descubrió, casi por accidente, que su hija menor poseía un talento vocal extraordinario. Selena apenas tenía 9 años cuando él decidió que la música sería un camino para todos.

Fue entonces cuando formó “Selena y Los Dinos”, una agrupación familiar integrada por Selena en la voz, A.B. en el bajo y Suzette en la batería. Con recursos limitados, pero mucha determinación, Abraham organizaba ensayos, negociaba presentaciones y cuidaba cada detalle del sonido y la imagen del grupo. Su estilo estricto fue polémico, pero la disciplina que sembró permitió que Selena perfeccionara su voz y su presencia escénica.

(De izq. a der.) Familia de la fallecida cantante tejana Selena, quien fue baleada por su expresidenta del club de fans, Yolanda Saldívar: su esposo Chris Pérez, sus padres Marcela y Abraham Quintanilla, y sus hermanos A.B. y Suzette. (Foto de Barbara Laing/Getty Images)

Durante los primeros años, Abraham enfrentó prejuicios en la industria: Selena era muy joven, cantaba en español pese a ser estadounidense y pertenecía a un género dominado por hombres. Pero él insistió, convencido de que el talento de su hija trascendería barreras culturales y comerciales. Su intuición fue acertada: álbum tras álbum, Selena se consolidó como la voz femenina más poderosa del Tex-Mex.

Tras su muerte en 1995, Abraham se dedicó a preservar el legado de su hija a través del museo oficial, la fundación familiar y múltiples producciones. Su figura, compleja pero profundamente influyente, forma parte inseparable de la historia de Selena.

Sin Abraham Quintanilla, la estrella de Selena no habría brillado igual. Él fue el motor, la estrategia y la visión detrás de un fenómeno cultural que continúa vivo décadas después.