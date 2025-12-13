Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave del éxito de la artista

El mundo de la música latina despertó con una noticia que toca fibras profundas: Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave en el nacimiento del fenómeno musical que la convirtió en la reina del Tex-Mex, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años.

La confirmación llegó por medio de su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla, quien compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales: “Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió junto a una fotografía de su padre.

Abraham Quintanilla creador del éxito de Selena

Abraham Quintanilla no solo fue el patriarca de una familia marcada por el talento, sino también el arquitecto detrás de “Selena y los Dinos”, la agrupación que lanzó a sus hijos Selena, A.B. y Suzette al escenario musical. Desde los años ochenta, la banda construyó paso a paso un sonido y un estilo que terminaría por romper fronteras y consolidar a Selena como un ícono cultural en Estados Unidos y México.

Además de ser su mánager y guía musical, Abraham se convirtió en un símbolo de perseverancia. Su visión, disciplina y apuesta por el talento de su hija fueron decisivas para que Selena alcanzara el estrellato internacional. Incluso después de la trágica muerte de la cantante en 1995, él continuó preservando su legado a través del museo oficial, la fundación familiar y diversas producciones que celebran la vida y obra de la artista.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, y la familia ha pedido respeto y privacidad en estos momentos de duelo. La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencia de fanáticos, músicos y personalidades del mundo artístico que reconocen la importancia de Abraham Quintanilla en la historia de la música latina.

Su partida deja un vacío significativo, pero también un legado imborrable. A través de su visión y dedicación, ayudó a moldear la carrera de una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Su nombre permanecerá ligado para siempre a la historia de Selena, la reina del Tex-Mex, y a la música que conquistó generaciones.