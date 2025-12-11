Dormir con el cabello mojado: ¿realmente produce caspa? Esto dicen los expertos

Dormir con el cabello mojado puede parecer inofensivo, especialmente en días de cansancio o prisa. Sin embargo, esta práctica tiene efectos que muchas personas desconocen. La pregunta clave es: ¿realmente produce caspa? Según especialistas en salud capilar, la respuesta es más compleja que un simple “sí” o “no”.

La caspa está relacionada con un desequilibrio en el cuero cabelludo, causado por factores como la proliferación del hongo Malassezia, la resequedad, el estrés y productos irritantes. No obstante, dormir con el cabello mojado no genera caspa por sí solo, pero sí puede crear condiciones que la favorecen.

Los dermatólogos explican que la humedad prolongada en la almohada y el cuero cabelludo crea un ambiente cálido y húmedo ideal para la proliferación de microorganismos. Si una persona ya es propensa a la caspa o tiene dermatitis seborreica, dormir con el pelo mojado puede agravar los síntomas, aumentar la descamación y provocar comezón.

Cabello mojado al dormir: mitos y verdades sobre su relación con la caspa

Además, existe otro riesgo: la irritación. La fricción entre el cabello húmedo y la tela de la almohada puede debilitar la fibra capilar y aumentar la sensibilidad del cuero cabelludo. Esto no causa caspa directamente, pero sí puede generar inflamación, lo que empeora el problema en quienes ya lo padecen.

Los expertos también señalan que dormir con el cabello mojado incrementa la posibilidad de hongos en la almohada, lo cual puede afectar la piel y el cuero cabelludo a largo plazo. Por eso, recomiendan secar el cabello al menos en un 80% antes de dormir, usar fundas de satén para reducir la fricción y evitar productos pesados que mantengan la humedad por más tiempo.

En resumen, dormir con el cabello mojado no produce caspa por sí mismo, pero sí puede empeorarla o detonar molestias si ya existe una condición previa. La clave está en mantener el cuero cabelludo limpio, seco y con ventilación adecuada.