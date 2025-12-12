Apapachos Bienestar: ¿De qué trata este nuevo programa social y quiénes pueden acceder a él?

Si eres pensionado o jubilado del ISSSTE, o tienes a un adulto mayor en casa, esta información te interesa. En un esfuerzo por ir más allá de las consultas médicas tradicionales y las medicinas, el ISSSTE ha lanzado a finales de 2025 un programa de nombre “Apapachos del Bienestar”.

Pero, ¿de qué se trata realmente? No es solo una frase bonita; es una estrategia integral que busca combatir uno de los problemas más silenciosos y graves de la tercera edad: la soledad y el aislamiento social.

‘Apapachos Bienestar’ ¿De qué va el programa?

El programa nace bajo la premisa de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad física, sino un estado de bienestar emocional. A través de los “Apapachos del Bienestar”, el ISSSTE busca:

Acompañamiento emocional: Reducir los índices de depresión y ansiedad en adultos mayores mediante grupos de apoyo y visitas guiadas.

Reducir los índices de depresión y ansiedad en adultos mayores mediante grupos de apoyo y visitas guiadas. Activación física y mental: Talleres de memoria, clases de baile, yoga y actividades recreativas en las Casas de Día del instituto.

Talleres de memoria, clases de baile, yoga y actividades recreativas en las Casas de Día del instituto. Red de apoyo social: Fomentar que los jubilados creen nuevas amistades y redes de contacto, evitando que pasen largos periodos sin interacción humana.

¿Cómo funcionan y quiénes pueden participar?

Para este cierre de 2025 y de cara a 2026, el programa se ha expandido en las principales clínicas y centros culturales del ISSSTE en la Ciudad de México y zona metropolitana.

Requisitos: Ser derechohabiente del ISSSTE (pensionado o jubilado) y contar con su credencial vigente.

Ser derechohabiente del ISSSTE (pensionado o jubilado) y contar con su credencial vigente. Actividades gratuitas: Desde visitas a museos hasta “tardes de danzón”, todas las actividades son gratuitas y cuentan con personal capacitado para la atención de adultos mayores.

Desde visitas a museos hasta “tardes de danzón”, todas las actividades son gratuitas y cuentan con personal capacitado para la atención de adultos mayores. Inscripción: Los interesados deben acudir a la clínica de medicina familiar que les corresponda o a las oficinas de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales para conocer la cartelera mensual.

La salud mental es tan importante como cualquier otra enfermedad. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este “apapacho”, motívalo a participar. La convivencia social es, muchas veces, la mejor medicina.