México vs Portugal: 350 mil intentos simultáneos de compra, el tráfico inusual que colapsó la preventa

La polémica en torno a la preventa boletos para el partido de reinauguración del Estadio Banorte entre México y Portugal, que contaría con la presencia de Cristiano Ronaldo, está encendida.

Aficionados han expresado frustración ante las fallas masivas en la plataforma de venta Fanki, luego de que la boletera reportara una “actividad cibernética inusual”, señalando presuntos intentos de tráfico malicioso que generaron errores, caídas del sistema y largas filas virtuales.

En entrevista para ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, confirmó que, aunque la Profeco no lo asegura como tal, la propia boletera informó de un ciberataque.

La institución tuvo que establecer contacto con Fanki, una plataforma relativamente nueva y no obligada a registrarse ante la Procuraduría, debido a la ola de quejas en redes sociales.

¿Qué ocurrió durante la preventa de Fanki?

De acuerdo al informe que Fanki entregó a Profeco, el día de la preventa se registró un tráfico de alrededor de 350,000 intentos de compra de boletos al mismo tiempo, una demanda que el sitio no soportó.

Iván Escalante destacó que la preventa era exclusiva para usuarios de un banco específico, para la cual se liberaron solo alrededor del 20% de la taquilla.

¿Qué alertó Profeco a los consumidores?

También alertó a los consumidores sobre posibles fraudes, pues la boletera identificó al menos tres sitios falsos.

Como estrategia ante la estafa, Fanki fijó en sus redes sociales el sitio de internet real para evitar confusiones.

El funcionario destacó que Profeco monitorea la situación y solicita reportes constantes a la boletera para garantizar la transparencia y el derecho a la información de los consumidores.

