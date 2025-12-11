¡Es OFICIAL! León Larregui anuncia nuevo disco “Manifiesto de un Tremendo Delirio” y se espera gira para 2026

La espera ha terminado para los seguidores de uno de los íconos del rock alternativo en español. León Larregui, vocalista de la banda Zoé, ha confirmado el título de su tercer álbum de estudio como solista: “Manifiesto de un Tremendo Delirio”.

Este material promete ser una exploración profunda y personal, siguiendo la línea introspectiva que marcó sus exitosos trabajos anteriores, Solstis y Voluma.

¿Qué revela el “Manifiesto de un Tremendo Delirio” de León Larregui?

Aunque el lanzamiento oficial está previsto para el primer trimestre de 2026, a finales de 2025 ya se han revelado algunos detalles clave que generan alta expectativa:

León Larregui ya ha adelantado algunos temas en plataformas digitales, ofreciendo un vistazo a la mezcla de rock psicodélico, synth-pop y baladas atmosféricas que caracterizan su proyecto solista. Se espera que este álbum sea más experimental y reflexivo, abordando temas de cambio personal y social.

Se rumora que el álbum cuenta con colaboraciones de productores internacionales y que fue grabado en diversas locaciones, desde estudios en México hasta cabañas en Europa, buscando un sonido global y orgánico.

León Larregui nuevo disco Ampliar

¿Hay gira confirmada por 2026?

El anuncio del nuevo álbum viene acompañado de la confirmación de una gira de promoción para 2026. Esta gira no solo abarcará las principales ciudades de México, sino que también incluirá fechas clave en Estados Unidos y Latinoamérica, donde la base de fans de Zoé y Larregui es masiva.

Se espera que la presentación oficial del disco en la Ciudad de México sea en un recinto grande, consolidando su éxito como solista. Los fans deben estar atentos a la preventa de boletos a principios de 2026, ya que los conciertos de Larregui suelen agotar localidades rápidamente.