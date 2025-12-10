México y E.U. dan propuestas… siguen las negociaciones sobre agua: Sheinbaum

Continúa el diálogo entre funcionarios de Estados Unidos y México en torno al tratado Internacional de aguas de 1944, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que mantiene confianza que habrá un convenio para evitar aranceles del 5% contra nuestro país que amagó su homólogo, Donald Trump.

En la mañanera desde Palacio Nacional explicó que este lunes se presentaron las primeras propuestas, aunque reconoció aún no se tienen acuerdos específicos ante los asuntos básicamente técnicos que están en la mesa.

¿Cómo avanzan las negociaciones con Estados Unidos?

“Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno particularmente los del lado oeste; Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso estamos trabajando conjuntamente para que no haya, pues alguna diferencia… se hizo una propuesta el equipo del gobierno de los Estados Unidos, la recibió contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión y como lo dije ayer yo espero que llegamos a un acuerdo”.

Insistió que el gobierno mexicano seguirá protegiendo la garantía del recurso de los productores y consumidores mexicanos.

¿México debe renegociar el tratado?

“Repito el tratado es muy claro en decir que, si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse, lo que no se entregó en los siguientes cinco años. Entonces nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando sin afectar ni a los agricultores mexicanos, sobre todo el consumo humano de agua, puedes entregar el agua a los Estados Unidos, de acuerdo con lo que dice el tratado”.

Descartó la necesidad de renegociar el Tratado Internacional de Aguas de 1944, toda vez que, dijo, aún es conveniente para México, aunque reconoció hay asuntos que pueden tocarse nuevamente con el gobierno del país vecino.

¿Qué ajustes sí podrían discutirse?

“De acuerdo con todos los expertos el tratado de 1944 es muy favorable, para entonces entrar a un proceso de renegociación de todo el tratado, a lo mejor no es necesario… lo que sí tiene que hacerse se llama acta o acuerdos adicionales de acuerdo con la cantidad de agua que haya se hizo uno particular en el 2000, se hizo otro en el 2020 y por ejemplo ahora ahí en el tratado y establece un cada cuánto se tiene que reunir la comisión del CILA y ahora, pues nos hemos reunido mucho más frecuentemente que es lo que se establece en el tratado”.

Detalló que los acercamientos virtuales y privados consideran variables como los niveles actuales de las presas, la precipitación pluvial pronosticada para el próximo año y la infraestructura de entrega disponible.

