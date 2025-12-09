SCJN alerta sobre perfiles falsos que suplantan a ministros y ministras
La SCJN advirtió sobre perfiles falsos que solicitan dinero y datos personales suplantando a ministros y ministras.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alerta a la ciudadanía a que no se dejen sorprender, ya que desde cuentas apócrifas en redes sociales se han enviado mensajes privados a diversos usuarios, solicitando: Que se unan a grupos de WhatsApp; depósitos o transferencias de dinero; datos personales para inscribirlos en programas sociales.
¿Qué está ocurriendo con estos perfiles falsos?
Por lo anterior, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rechaza que alguna ministra o ministro haya hecho uso de su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales a través de redes sociales o servicios de mensajería.
¿Cuáles son las cuentas oficiales?
Con el fin de evitar posibles fraudes, se pone a disposición el listado de las cuentas oficiales y verificadas de las ministras y ministros de la SCJN, que son los únicos canales reconocidos para su comunicación pública.
- Hugo Aguilar Ortiz:
https://www.facebook.com/hugo.aguilar.7311
https://www.instagram.com/hugo_aguilar.o/
https://x.com/HugoAguilarOrti
https://www.tiktok.com/@hugo_aguilar.o
- Lenia Batres Guadarrama:
https://www.facebook.com/lenia.batres.guadarrama
https://www.facebook.com/LeniaBatres1
https://www.instagram.com/leniabatres/
https://x.com/LeniaBatres
https://www.tiktok.com/@leniabatresg
https://www.youtube.com/@LeniaBatresGuadarrama https://www.youtube.com/@CdeEstudioMinistraDelPueblo
https://www.linkedin.com/in/leniabatres/
https://leniabatres.com.mx/
https://whatsapp.com/channel/0029Vav7dB884OmBIWw4rc2v
https://whatsapp.com/channel/0029VavPAPRJ3juyqpZLFJ0I
https://linktr.ee/ministradelpueblo
- Yasmín Esquivel Mossa:
https://www.facebook.com/YasminEsquivelMossa
https://www.instagram.com/yasminesquivelmx/
https://x.com/yasminesquivel_
https://www.tiktok.com/@yasminesquivel_
https://yasminesquivel.com/
- Loretta Ortiz Ahlf:
https://www.facebook.com/lorettaortiza
https://www.instagram.com/lorettaortizahlf/
https://x.com/lorettaortiza
https://www.tiktok.com/@lorettaortizahlf
https://www.youtube.com/@LorettaOrtizA
https://www.linkedin.com/in/loretta-ortiz-ahlf-4b8a2a325/
➢ María Estela Ríos González:
https://www.instagram.com/mtra.estelarios/
https://x.com/MtraEstelaRios
https://www.tiktok.com/@mtraestelarios?_r=1&_t=ZS-9245tYTjhX2
https://www.youtube.com/@Mtra.Mar%C3%ADaEstelaR%C3%Ados
- Giovanni Azael Figueroa Mejía:
https://www.facebook.com/giovannifigueroamejia
https://www.instagram.com/giovanni.a.mejia.7/ https://x.com/Giovanni_F_M
https://www.tiktok.com/@giovanni.figueroa.mejia
https://www.threads.com/@giovanni.a.mejia.7
https://www.youtube.com/channel/UCN-Aeqi2FbUM_TnvM3v5t7A
https://www.linkedin.com/in/giovanni-a-figueroa-mej%C3%ADa-
317988340/
https://giovannifigueroa.com.mx/
- Irving Espinosa Betanzo:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61568113753911
https://www.instagram.com/irvingespinosabetanzo/
https://x.com/IrvingEspinosa_
https://www.tiktok.com/@irving.espinosa.b
- Arístides Rodrigo Guerrero García:
https://www.facebook.com/aristidesrodrigoguerrero.garcia
https://www.instagram.com/aristidesrodrigo/
https://x.com/AristidesRodri
https://www.tiktok.com/@aristidesrodrigo
https://www.threads.com/@aristidesrodrigo
https://www.linkedin.com/in/aristides-rodrigo-guerrero-
garc%C3%ADa-10a82570/
- Sara Irene Herrerías Guerra: no tiene redes sociales.