SCJN alerta sobre perfiles falsos que suplantan a ministros y ministras

La SCJN advirtió sobre perfiles falsos que solicitan dinero y datos personales suplantando a ministros y ministras.

Ministros de la SCJN dan a concer los datos de sus redes sociales para evitar fraudes y engaños.

Octavio García Ortiz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alerta a la ciudadanía a que no se dejen sorprender, ya que desde cuentas apócrifas en redes sociales se han enviado mensajes privados a diversos usuarios, solicitando: Que se unan a grupos de WhatsApp; depósitos o transferencias de dinero; datos personales para inscribirlos en programas sociales.

¿Qué está ocurriendo con estos perfiles falsos?

Por lo anterior, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rechaza que alguna ministra o ministro haya hecho uso de su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales a través de redes sociales o servicios de mensajería.

¿Cuáles son las cuentas oficiales?

Con el fin de evitar posibles fraudes, se pone a disposición el listado de las cuentas oficiales y verificadas de las ministras y ministros de la SCJN, que son los únicos canales reconocidos para su comunicación pública.

  • Hugo Aguilar Ortiz:

https://www.facebook.com/hugo.aguilar.7311

https://www.instagram.com/hugo_aguilar.o/

https://x.com/HugoAguilarOrti

https://www.tiktok.com/@hugo_aguilar.o

  • Lenia Batres Guadarrama:

https://www.facebook.com/lenia.batres.guadarrama

https://www.facebook.com/LeniaBatres1

https://www.instagram.com/leniabatres/

https://x.com/LeniaBatres

https://www.tiktok.com/@leniabatresg

https://www.youtube.com/@LeniaBatresGuadarrama https://www.youtube.com/@CdeEstudioMinistraDelPueblo

https://www.linkedin.com/in/leniabatres/

https://leniabatres.com.mx/

https://whatsapp.com/channel/0029Vav7dB884OmBIWw4rc2v

https://whatsapp.com/channel/0029VavPAPRJ3juyqpZLFJ0I

https://linktr.ee/ministradelpueblo

  • Yasmín Esquivel Mossa:

https://www.facebook.com/YasminEsquivelMossa

https://www.instagram.com/yasminesquivelmx/

https://x.com/yasminesquivel_

https://www.tiktok.com/@yasminesquivel_

https://yasminesquivel.com/

  • Loretta Ortiz Ahlf:

https://www.facebook.com/lorettaortiza

https://www.instagram.com/lorettaortizahlf/

https://x.com/lorettaortiza

https://www.tiktok.com/@lorettaortizahlf

https://www.youtube.com/@LorettaOrtizA

https://www.linkedin.com/in/loretta-ortiz-ahlf-4b8a2a325/

➢ María Estela Ríos González:

https://www.instagram.com/mtra.estelarios/

https://x.com/MtraEstelaRios

https://www.tiktok.com/@mtraestelarios?_r=1&_t=ZS-9245tYTjhX2

https://www.youtube.com/@Mtra.Mar%C3%ADaEstelaR%C3%Ados

  • Giovanni Azael Figueroa Mejía:

https://www.facebook.com/giovannifigueroamejia

https://www.instagram.com/giovanni.a.mejia.7/ https://x.com/Giovanni_F_M

https://www.tiktok.com/@giovanni.figueroa.mejia

https://www.threads.com/@giovanni.a.mejia.7

https://www.youtube.com/channel/UCN-Aeqi2FbUM_TnvM3v5t7A

https://www.linkedin.com/in/giovanni-a-figueroa-mej%C3%ADa-

317988340/

https://giovannifigueroa.com.mx/

  • Irving Espinosa Betanzo:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568113753911

https://www.instagram.com/irvingespinosabetanzo/

https://x.com/IrvingEspinosa_

https://www.tiktok.com/@irving.espinosa.b

  • Arístides Rodrigo Guerrero García:

https://www.facebook.com/aristidesrodrigoguerrero.garcia

https://www.instagram.com/aristidesrodrigo/

https://x.com/AristidesRodri

https://www.tiktok.com/@aristidesrodrigo

https://www.threads.com/@aristidesrodrigo

https://www.linkedin.com/in/aristides-rodrigo-guerrero-

garc%C3%ADa-10a82570/

  • Sara Irene Herrerías Guerra: no tiene redes sociales.

