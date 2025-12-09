Otro desastre en el Louvre: libros dañados por fuga de agua

Una fuga de agua sucia se produjo en el Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre, en París, provocando una inundación en la biblioteca del servicio de estudios y documentación, ubicada en el pabellón Mollien. El incidente inicial tuvo lugar la noche del pasado 27 de noviembre, aunque un portavoz del museo, consultado el lunes siguiente, lo fechó el 26 de noviembre. El agua sucia provino de la rotura de las tuberías de la sala.

Ampliar

Fuga de agua sucia cae sobre libros de egiptología

La inundación causó daños a más de 400 libros y documentos relacionados con la egiptología y la documentación científica. Una fuente del museo a CNN reportó entre 300 y 400 libros dañados. El material afectado incluye revistas de egiptología, documentación científica y libros encuadernados que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. El responsable de La Tribune de l’Art, Didier Rykner, cifró en “unas 400” las obras dañadas, algunas de ellas con encuadernaciones antiguas presuntamente irrecuperables. Además de los textos, las oficinas de la biblioteca quedaron temporalmente inutilizables.

Ampliar

El portavoz del museo indicó que, aunque estos textos son consultados regularmente, no son ejemplares únicos en el mundo y serán secados y reparados para ser devueltos a las estanterías. Las autoridades del museo, incluyendo el administrador general Francis Steinbock, aseguraron que ninguna obra de arte o pieza patrimonial única fue dañada.

La fuga de agua brotó con tanta fuerza que el agua, además de empapar la alfombra, alcanzó un armario eléctrico en una planta inferior. Según un correo electrónico interno del Comité de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT), esto pudo haber generado un incendio o un accidente de consecuencias “todavía más graves”. Los empleados que trabajaban esa noche lograron cortar la fuga a tiempo para evitar el riesgo. También se reportó otra fuga de agua de menor importancia el martes pasado.

Ampliar

Fallas estructurales en todo el museo

La inundación fue causada por la apertura accidental de una válvula que forma parte de un sistema de plomería que ya estaba en desuso y desconectado hace meses. Un mensaje del CHSCT explicaba que la válvula que alimentaba las tuberías sobre la documentación, “que se sabía que estaban defectuosas”, provocó la inundación de agua sucia.

Según el portavoz del museo, este sistema en desuso está previsto para ser reemplazado como parte de las obras de renovación que comenzarán en septiembre de 2026.

Didier Rykner, de La Tribune de l’Art, denunció que este incidente no es una sorpresa, ya que el personal del departamento “desde hace años” ha solicitado fondos para proteger los libros ante una potencial ruptura de las tuberías, cuyo mal estado es “bien conocido”. Rykner contrastó el estado “deplorable” de estas instalaciones con los 276,000 euros gastados en comprar mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, su administrador general y otros empleados en esa área.

Ampliar

Un año de pesadilla para el Louvre

Esta nueva falla en la infraestructura subraya los “problemas estructurales que afronta el museo”, construido a partir de finales del siglo XII y que recibió 8,7 millones de visitantes el año pasado. El incidente es un motivo más de preocupación tras el espectacular robo de joyas de la corona francesa ocurrido el 19 de octubre en la galería de Apolo, que también puso de manifiesto graves fallos de seguridad en el Louvre. Los ladrones accedieron con un montacargas en pleno día, y aunque todos han sido detenidos, las joyas no han sido recuperadas.

Las conclusiones de la investigación administrativa sobre los posibles fallos de seguridad del robo se presentarán el próximo miércoles en el Senado.

Ampliar

Aumento del precio de entradas

En el contexto de la necesidad de mejora de infraestructuras, el museo anunció en noviembre que aumentaría el precio de las entradas para financiar un programa de modernización. A partir del 14 de enero de 2026, la entrada individual para visitantes por fuera del Espacio Económico Europeo costará 32 euros (37$), un aumento del 45 % respecto a los precios actuales. Se prevé que este aumento genere entre 15 y 20 millones de euros adicionales al año (entre 17 y 23 millones de dólares), los cuales se invertirán en la mejora de las infraestructuras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Sin rastro de las joyas. Caen 4 nuevos implicados en el robo al Louvre