Sin rastro de las joyas. Caen 4 nuevos implicados en el robo al Louvre

La Fiscalía de París anunció este martes 25 de noviembre la captura de cuatro nuevas personas presuntamente vinculadas al robo más grave sufrido por el Museo del Louvre en décadas. Con estas detenciones, ya son ocho los sospechosos bajo custodia policial por el asalto perpetrado el 19 de octubre en la Galería de Apolo, donde fueron sustraídas ocho piezas históricas de las joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros y de valor patrimonial incalculable. Ninguna de las joyas robadas ha sido recuperada hasta la fecha.

Perfil detallado de los últimos detenidos

Los cuatro arrestados este lunes y martes son residentes de la región Île de France. Se trata de:

Dos hombres de 38 y 39 años.

Dos mujeres de 31 y 40 años.

Según el comunicado oficial firmado por la fiscal Laure Beccuau, los cuatro permanecen en detención preventiva por un máximo de 96 horas prorrogables. Durante este plazo serán interrogados intensivamente por la Brigada de Represión de la Delincuencia Organizada (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). La fiscalía ha adelantado que no revelará la naturaleza exacta de su implicación (autores materiales, cómplices, receptadores o encubridores) hasta que finalicen estos interrogatorios.

Cronología completa de las detenciones

25 de octubre de 2025

Todo comenzó cuando agentes de la Policía de Fronteras interceptaron en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle a un hombre de 35 años que intentaba embarcar rumbo a Argelia con documentación sospechosa. El análisis inmediato de ADN recogido en la Galería de Apolo coincidió con su perfil genético. Horas después, esa misma noche, un segundo sospechoso de 39 años fue detenido en un domicilio de Seine-Saint-Denis. Ambos tenían antecedentes por robos con violencia y tráfico de bienes culturales.

29 de octubre de 2025

Tras redadas simultaneas se produjeron otras cinco detenciones, de las cuales, dos fueron imputadas; se trata del tercer hombre, de 37 años de edad, y una mujer, de 38 años, acusada del delito de complicidad en el robo y asociación delictiva.

Los tres hombres (35, 37 y 39 años) están imputados por robo de crimen organizado y asociación de delincuentes para preparar delitos graves, delitos castigados con hasta 10 años de prisión. La mujer de 38 años responde por complicidad en robo y asociación de malhechores.

24-25 de noviembre de 2025

Las cuatro detenciones anunciadas este martes cierran, según fuentes cercanas a la investigación citadas por BFMTV, el círculo de los principales sospechosos. Entre ellos se encontraría el cuarto y último ejecutor que participó directamente en el interior del Louvre, así como posibles receptadores o personas encargadas de ocultar las joyas.

Ocho minutos que conmocionaron Francia

El 19 de octubre, poco después de las 4:30 de la madrugada, un camión con escalera telescópica se detuvo junto a la fachada del ala Denon. Cuatro individuos escalaron hasta una ventana del primer piso, la forzaron y accedieron directamente a la Galería de Apolo.

En menos de ocho minutos:

Dos ladrones cortaron con radiales dos vitrinas blindadas.

Extrajeron nueve piezas históricas, entre ellas pendientes de diamantes y zafiros de la reina María Amalia, broches de la reina Hortensia y otros adornos de la Corona.

Salieron por la misma ventana y bajaron por la escalera.

Dos cómplices en scooters de alta cilindrada los esperaban para huir a toda velocidad por el Sena.

La corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia (más de 1.300 diamantes y 48 esmeraldas) fue abandonada intacta a varios kilómetros, probablemente por su excesivo peso y reconocimiento inmediato.

Consecuencias institucionales y medidas urgentes

El robo provocó una crisis sin precedentes en el Louvre, el museo más visitado del planeta con casi nueve millones de entradas anuales. Un informe interno filtrado a la prensa habló de alarmas desconectadas, cámaras mal orientadas y vigilantes insuficientes en horario nocturno.

El presidente Emmanuel Macron calificó el incidente de “fracaso colectivo” y admitió una “subestimación crónica de los riesgos". Como respuesta inmediata:

Instalación de 100 nuevas cámaras perimetrales de alta resolución.

Creación de un puesto policial móvil permanente dentro del recinto.

Refuerzo de las patrullas nocturnas con unidades caninas y drones.

El 17 de noviembre, además, se cerró indefinidamente la galería de antigüedades griegas y varias oficinas administrativas tras detectarse grietas estructurales en vigas del siglo XIX, agravadas por las vibraciones del camión utilizado en el robo.

Estado y paradero actual de las joyas

Las ocho piezas siguen desaparecidas. Los investigadores temen que ya hayan sido desmontadas en talleres clandestinos para vender individualmente los diamantes, zafiros y otras gemas en el mercado negro de Amberes, Dubái o Estambul, lo que las convertiría en irrecuperables como conjunto histórico.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. La Fiscalía de París ha advertido que proporcionará nuevas actualizaciones solo cuando existan avances significativos o cuando se levante la detención preventiva de los últimos cuatro arrestados.

