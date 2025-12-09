Marte “sí suena”: la NASA detecta chispas eléctricas y ruido en el planeta rojo

Los datos más recientes apuntan que no todo está en silencio allá arriba. Marte no solo muestra actividad meteorológica: también emite sonidos y registra “chispas eléctricas”.

El rover Perseverance captó descargas eléctricas (pequeños chispazos) durante tormentas de polvo y torbellinos (dust devils) marcianos. No son relámpagos como en la Tierra, sino descargas más pequeñas: “mini-lightning”, según los científicos.

En total, se registran 55 eventos eléctricos distintos en casi dos años marcianos; de estos, 16 ocurrieron cuando un torbellino pasó directamente sobre el rover.

El micrófono de la SuperCam, equipo del rover, micrófono que no sólo capta los sonidos del viento, sino que pudo detectar los chasquidos de estas descargas.

¿Por qué antes se pensaba que Marte era silencioso?

La atmósfera de Marte es muy tenue, cerca del 1 % de la nuestra, lo que significa que los sonidos no viajan igual que en la Tierra. Eso vuelve difícil escuchar algo sin ayuda técnica.

Pero gracias a la sensibilidad del equipo en Perseverance, se pudieron captar señales acústicas incluso de fenómenos pequeños, que antes no se creían posibles o, al menos, nunca se habían mostrado como evidencia.

Qué significa esto para la ciencia y la exploración

Este hallazgo indica que la atmósfera de Marte puede cargarse eléctricamente bajo ciertas condiciones como cuando el polvo se levanta y partículas chocan.

Esto también cambia lo que sabíamos de su clima, no solo hay polvo y viento, también fenómenos eléctricos que podrían afectar la química del planeta, ideas sobre su habitabilidad, e implicaciones para futuras misiones humanas o robóticas.

Además, estas grabaciones son las primeras confirmaciones directas de ruido y actividad eléctrica en Marte, algo que hasta hace poco era pura teoría.