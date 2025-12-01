Alerta colectivo en Oaxaca sobre redes de pedófilos en Telegram y Facebook que difunden fotos íntimas de menores; denuncian que serían familiares

Activistas en Oaxaca alertan por grupos de pedófilos que difunden fotos de menores; acusan a familiares.

El Colectivo DLR en Oaxaca, un grupo de “hacktivistas”, identificó dos grupos en redes sociales, principalmente en Telegram y Facebook, donde miles de usuarios comparten contenido íntimo de adolescentes sin su consentimiento, cuya alerta fue compartida por la agencia EFE, a la que declaró Andy Torres, fundador del colectivo y especialista en rastrear y eliminar perfiles, páginas y grupos de este tipo.

Con alrededor de 325 usuarios en Telegram, el grupo llamado “Filtrados” ha estado difundiendo imágenes de menores de entre 13 y 14 años desde hace aproximadamente tres meses en el estado de Oaxaca.

Hallazgo revela presunta participación de familiares de las menores

Según Torres, entre los integrantes hay familiares muy cercanos de las menores, padres, primos u otros parientes, quienes habrían captado fotografías a corta distancia mientras las niñas dormían o se encontraban en el baño, sin que ellas lo supieran.

Advirtió que estas menores están en peligro de sufrir agresiones sexuales.

Este grupo ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Oaxaca, que fue notificada por el colectivo con el fin de identificar a posibles agresores y pedófilos vinculados a estos espacios, de acuerdo con Andy, quien también compartió el caso a través de YouTube.

Colectivo DLR identifica segundo grupo en Facebook

El segundo grupo, “Las princesas de papá”, fue ubicado este viernes en Facebook en el que participan más de 20 mil usuarios que interactúan constantemente y comparten contenido del mismo tipo.

De hecho, desde el 16 de noviembre, a través X, el colectivo ya había expuesto a una comunidad de usuarios que, presuntamente, serían padres compartiendo fotos de sus hijas, quienes, según apunta, serían estudiantes de escuelas en Oaxaca, lo cual lograron determinar por los uniformes utilizados que se distinguen en las imágenes, que podrían corresponder a la Secundaria Técnica 1, la 6 y la Federal 2.

Asimismo, cuenta con una lista de agresores en Oaxaca, donde exponen a los sujetos que participan en este tipo de actos y puede consultarse a través del siguiente enlace: https://t.me/listadeagresoresoaxaca

