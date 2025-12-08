Normas sobre publicidad y patrocinio: lo que se puede decir en la televisión y la radio en México

Las marcas y las emisoras siempre tienen la tarea de equilibrar la creatividad publicitaria con la ley. Pues, claramente no basta con vender algo, hay que venderlo dentro de un marco ético y legal que ha cambiado mucho en estos últimos diez años.

El mundo de hoy requiere de los anunciantes un nivel de atención al detalle como nunca, porque un error en el texto de un anuncio o la falta de una advertencia sanitaria puede costar millones en multas y la retirada inmediata de la campaña. La legalidad es el primer paso para generar confianza en cualquier mercado.

La publicidad no debe ser engañosa ni aprovecharse de la ingenuidad del público, tampoco puede promover la violencia, la discriminación o que vulnere la dignidad de las personas. Es por ello que los directores de marketing tienen que colaborar con los departamentos legales para aprobar cualquier guion antes de que salga al aire.

Horarios y protección a audiencias vulnerables

Una de las cosas más reguladas en la radio mexicana es la clasificación de contenidos y sus horarios de transmisión. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reserva horarios para garantizar que los menores no vean material inapropiado.

La franja infantil es intocable en cuanto a regulación. En los horarios infantiles queda prohibida la publicidad de productos que generen riesgo para la salud o el desarrollo de los menores, y esto implica límites estrictos a la comida chatarra alta en calorías y a las bebidas azucaradas. Es por ello que muchos los anunciantes han tenido que reinventarse para llegar a este público sin violar las nuevas medidas sanitarias.

Para el resto de los públicos hay horarios escalonados que abren espacios de libertad creativa conforme avanza la noche. A partir de las 9 o 10 de la noche se puede hacer publicidad de productos alcohólicos o para adultos, siempre y cuando no atenten contra el buen gusto y la moralidad pública.

El marco legal de los juegos y sorteos

La publicidad de apuestas y sorteos es un caso aparte por la complejidad de sus requisitos, ya que para poder anunciarse en los medios de comunicación mexicanos, un casino físico o en línea necesita obligatoriamente un permiso de la Secretaría de Gobernación que se debe mostrar de manera visible o audible en el anuncio y sin el cual, en caso de que un canal de televisión o radio tomara la pauta, serían cómplices de un delito.

Los Mexican online casinos se han multiplicado y con ello el tener que saber diferenciar los sitios legales de los que no lo son. En la publicidad de estos sitios siempre se deben incorporar mensajes de juego responsable y la advertencia de que el servicio es para mayores de edad, y como es de suponerse, no se debe de ninguna manera proponer el juego como una manera de resolver problemas económicos o como un sustituto del trabajo. El mensaje ha de ser “entretenimiento, diversión”, nunca “ganancia segura”.

Patrocinios deportivos y presencia de marca en la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los más deseados por las marcas nacionales e internacionales porque estos patrocinios generan millones de dólares y dan una exposición incomparable. Pero las normas para imprimir un logo en una camiseta o colgar una lona en el estadio están escritas.

Por ejemplo, las marcas de alcohol y juego pueden estar presentes, pero siempre acompañadas de advertencias o mensajes de responsabilidad social. Evidentemente, los clubes podrán vincularse a empresas que violen las leyes fiscales o legales del país.

Esta simbiosis entre deporte y publicidad hace posible costear las grandes contrataciones y los estadios. A cambio, las marcas consiguen conectar con los aficionados de una forma que es difícil de encontrar en otro lugar.

Transparencia en la publicidad con influencers

Algo que debemos tener presente es que los medios han cambiado y la publicidad ya no está en la tele, ahora está en el móvil. La figura del influencer se ha vuelto tan importante que el gobierno ha tenido que regularlo.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha dado lineamientos para prevenir la publicidad engañosa en redes sociales. Esta normativa pretende defender al consumidor de las recomendaciones manipuladas que se hacen pasar por opiniones legítimas, pero que en realidad son espacios publicitarios pagados.

Las campañas que abarcan televisión, radio y redes sociales deben ser éticamente consistentes en todos los medios.

Sin dudas, la transparencia es un valor innegociable para las nuevas generaciones de consumidores, y el no cumplimiento de estas normas por parte de influencers y marcas puede acarrear sanciones administrativas y un grave daño a la reputación.

La última palabra siempre la tiene el anunciante. Es la marca la que tiene que asegurarse de que su mensaje se comunique de manera lícita, veraz y respetuosa, sea cual sea el canal por el que se difunda. En un ambiente tan regulado como el mexicano, el dominio de la norma es la mejor herramienta para desarrollar campañas exitosas y de largo plazo.