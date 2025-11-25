Volcán despierta tras diez mil años en Etiopía

El volcán Hayli Gubbi, situado en la remota región etíope de Afar, entró en erupción el domingo 23 de noviembre por primera vez en al menos 10.000 años (y posiblemente en todo el Holoceno), generando una columna eruptiva que alcanzó hasta 14 kilómetros de altura y cuyo penacho de ceniza y dióxido de azufre ha llegado a Yemen, Omán, Pakistán y el norte de la India, obligando a ajustes en rutas aéreas internacionales.

Detalles de la erupción

La actividad explosiva comenzó alrededor de las 04:00 hora local (01:00 UTC) del domingo y fue detectada inicialmente por el sonido y las vibraciones percibidas por comunidades nómadas afar. A las 08:30 UTC el Centro Asesor de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC Toulouse) confirmó la erupción mediante imágenes satelitales.

Altura máxima de la columna: 13,7–14 km sobre el nivel del mar (aprox. 13,5 km sobre el terreno).

Emisión de SO₂: ≈58 kilotoneladas, con parte del gas alcanzando la troposfera superior y niveles bajos de la estratosfera.

Duración de la fase explosiva principal: unas 12 horas. Hacia las 20:00 UTC del domingo la actividad violenta cesó, aunque persisten emisiones menores de ceniza a 5,2–6,1 km de altura.

Dirección de dispersión: predominante este y noreste por vientos en altura.

Impacto humano y sanitario

Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales significativos, gracias a la extrema despoblación de la zona , una de las más inhóspitas del planeta.

El Gobierno regional de Afar ha emitido las siguientes recomendaciones:

Usar mascarilla para proteger vías respiratorias.

Extremar precauciones a personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares.

Un equipo médico de emergencia ha sido desplegado en la zona para atender posibles casos de irritación ocular o respiratoria por ceniza.

En Yemen, las autoridades han confirmado la llegada de la nube de ceniza a varias provincias, incluida la remota Hadramaut , la frontera con Omán, y han repetido las mismas medidas de protección.

La altura alcanzada por la columna obligó a desviar vuelos entre Europa, Oriente Medio y Asia. Varias aerolíneas (Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines e IndiGo) modificaron rutas o altitudes sobre el mar Rojo, golfo de Adén y noroeste del océano Índico. El VAAC Toulouse mantiene activo un aviso de ceniza volcánica de nivel ROJO para la región.

Contexto geológico: un volcán “muerto” que resucita

Hayli Gubbi es un pequeño volcán de escudo de apenas 500 metros de altura, situado en el corazón del triángulo de Afar, punto donde se separan las placas tectónicas Nubia, Somalí y Arábiga. Forma parte del mismo sistema rift que el cercano Erta Ale (famoso por su lago de lava permanente).

Es un volcán de escudo con graben somital y cono de escorias. No tuvo actividad alguna en todo el Holoceno (>11.700 años). Antes de la erupción no se habían detectado deformaciones significativas del suelo (datos InSAR 2005-2010 ni en años posteriores), lo que indica que la recarga magmática fue rápida o muy profunda.

Los especialistas consideran este evento excepcionalmente valioso: permite estudiar cómo un sistema magmático “despierta” después de miles de años de reposo absoluto.

Implicaciones científicas

Ventana única al magma primitivo: al no haber sufrido erupciones recientes, el magma expulsado puede conservar composición muy poco evolucionada. Monitoreo remoto: la erupción refuerza la importancia de satélites (Sentinel, Himawari, GOES, MODIS) y sensores de SO₂ (TROPOMI) en zonas sin estaciones sísmicas ni GPS. Riesgo aeronáutico futuro: el rift de Afar contiene decenas de volcanes similares considerados inactivos; este caso demuestra que pueden reactivarse con escasa o nula advertencia. Efectos atmosféricos: aunque la cantidad de SO₂ es modesta comparada con Pinatubo o Tambora, servirá para calibrar modelos de dispersión y química estratosférica.

Situación actual

El volcán continúa emitiendo vapor y pequeñas cantidades de ceniza a baja altura. Imágenes satelitales nocturnas muestran incandescencia en la cumbre, lo que indica presencia de lava o magma muy cerca de la superficie. Los científicos no descartan nuevas fases explosivas en los próximos días o semanas.

La comunidad vulcanológica internacional sigue el evento con atención máxima: es la primera erupción holocénica confirmada de Hayli Gubbi y uno de los despertares volcánicos más largos documentados en la historia reciente.

