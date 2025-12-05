Mariachis reciben a Claudia Sheinbaum en reunión con migrantes en Washington, D.C.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sube al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C. (Foto de Héctor Vivas - FIFA/FIFA vía Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum vivió este viernes 5 de diciembre una de esas postales que dicen mucho sin necesidad de discursos largos. Al llegar a Washington, D.C., la mandataria fue recibida por un grupo de mariachis, familias con banderas tricolores y un grupo de migrantes que viajaron horas para verla.

La reunión con migrantes mexicanos ocurrió horas después de asistir al sorteo del Mundial 2026, dónde se reunió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, en un centro comunitario de la capital estadounidense, un punto de encuentro habitual de la comunidad mexicana en la costa este.

Ahí, Sheinbaum sostuvo un diálogo con decenas de migrantes que compartieron inquietudes sobre empleo, estatus migratorio, acceso a servicios consulares y la importancia de fortalecer la identidad cultural lejos de casa.

¿Por qué importa la visita Sheinbaum?

Porque Estados Unidos alberga a más de 12 millones de mexicanos, según cifras del Pew Research Center, y buena parte de ellos mantiene una relación activa con su país de origen. La presencia de Sheinbaum en Washington llega en un momento clave: México se prepara para nuevos acuerdos en materia de migración, movilidad laboral y cooperación económica.

El gesto de ser recibida por mariachis no fue casual. Representa identidad, orgullo y una conexión emocional que los migrantes mantienen viva a pesar de la distancia. Para muchos, escuchar el violín y la trompeta al ver a su presidenta cruzar la puerta fue suficiente para recordar de dónde vienen y por qué se fueron.