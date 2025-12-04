‘Rutómetro’ la nueva app de movilidad del EdoMex que te dice todo sobre las rutas, costos, horarios y más en tiempo real

Si eres un usuario del transporte público del Estado de México o te mueves constantemente entre la capital y el EdoMex, la Secretaría de Movilidad (SEMOV) del estado vecino, ha lanzado ‘Rutómetro’, una herramienta digital clave. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de esta app.

'Rutómetro' en EdoMex Ampliar

¿Qué es el ‘Rutómetro’ y cómo funciona?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, la app de ‘Rutómetro’ es una aplicación móvil desarrollada para optimizar la planificación de tus viajes en el transporte público del Estado de México. Su función principal es actuar como un planificado de viajes integral.

Asimismo, esta aplicación tiene sus ventajas, por ejemplo:

Rutas oficiales: Te muestra todas las rutas del transporte público con todo y costos

Horarios y tiempos estimados: Al monitorear en tiempo real el transporte, se sabe cuánto tiempo está tardando en pasar

Movilidad segura: La plataforma te ayuda a saber si las unidades son irregulares o regulares

TAMBI É N PUEDES LEER: Transporte Rosa en EDOMEX: ¿cuál es la ruta de este transporte público exclusivo para mujeres?

¿Cómo descargarla y en qué dispositivos está disponible?

Si, la aplicación del ‘Rutómetro’ está disponible para sistemas Android y iOS, por lo que la descarga se realiza de la siguiente manera:

Descarga: Busca en tu tienda de aplicaciones ‘Rutómetro’

Abre y geolocaliza: Una vez que esté instalada, acepta la geolocalización de tu dispositivo

Busca tu destino: Ingresa el punto que deseas y ésta te mostrará las rutas disponibles, los transbordos y el tiempo total que tomará tu traslado

Esta aplicación es una innovación de las autoridades para mejorar el traslado de miles de personas que utilizan a diario el transporte público y puedan planear sus viajes y salir con tiempo.