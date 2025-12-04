“Palo dado ni Dios lo quita”, líder del campo mexicano ve la Ley General de Aguas como un asunto perdido

Los agricultores también se manifestaron en contra de la Ley de Aguas, que está cerca de ser aprobada en el Senado

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, expresó su postura sobre la Ley de Aguas, la cual se espera que sea aprobada en el Senado de la República después de su paso por la Cámara de Diputados.

¿Qué postura manifestó el dirigente sobre la reforma?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el dirigente dijo que “palo dado ni Dios lo quita”, haciendo referencia a la aprobación de las reformas, y manifestó que no tiene “ninguna intención” de reunirse con el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, después de que la reforma sea aprobada, ya que no le ve utilidad.

Destacó que el sector agropecuario intervino en la ley porque sus intereses estaban en riesgo, sin embargo, no esperan ninguna mejora o inversiones con esta nueva legislación.

¿Por qué consideran que la ley es insuficiente?

Aunque el Senado tenía la oportunidad de mejorar la ley y ayudar a los mexicanos, Rodríguez Gómez puntualizó que teme que “les gane la inercia de desocuparse pronto”.

También lamentó que la ley carezca de claridad en objetivos, métodos y presupuesto, considerándola un “asunto perdido”, además de que hay un grave déficit en la protección del agua potable para uso humano y doméstico, pero “nadie defendió a las colonias populares” o el uso del agua potable en la ley.

¿Qué acciones tomará el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano?

A pesar de la inminente aprobación, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano no renunciará a su derecho a movilizarse, y Eraclio Rodríguez Gómez confirmó que su siguiente paso será enfocarse en participar en la construcción del reglamento que acompañará a la ley, es decir, en “las letras chiquitas”.

