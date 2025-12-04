Jaime Lucero advierte que la situación para los migrantes “ha empeorado” y habla sobre su biografía “Un nahual en el imperio”

“Un nahual en el imperio. La lucha de un migrante por los derechos políticos de la diáspora” es un libro biográfico sobre la vida y la lucha de Jaime Lucero quien es presidente de la organización Fuerza Migrante, que dejó su natal Puebla para probar suerte en los Estados Unidos y se volvió uno de los empresarios más influyentes en lo económico y en lo político.

¿Qué revela la biografía sobre su trayectoria migrante?

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Jaime Lucero dijo que no han mejorado las condiciones para los migrantes, al contrario, han empeorado lo cual ha sido un proceso muy lento y desafortunado.

“Muchos de nosotros que llegamos allá sin saber cómo funciona la vida allá, lo primero es sobrevivir”. — Jaime Lucero, presidente de la organización Fuerza Migrante

¿Cómo funciona Fuerza Migrante y cuál es su objetivo?

Lucero mencionó que Fuerza Migrante tiene alrededor de siete años y es una plataforma que pretende que organizaciones de Estados Unidos y México actúen juntas por la educación de jóvenes y adultos con la obtención del poder económico y político.

¿Cómo inició su carrera empresarial en Estados Unidos?

El presidente de la organización Fuerza Migrante inició en la industria de la distribución de telas después de comprar un camión descompuesto del restaurante donde trabajo por 6 años cuando llego a Estados Unidos y tuvo que enfrentarse a la última gran familia de la mafia, muchas veces fue amenazado, pero con la ayuda de choferes mexicanos y negociando logro que prosperara; el segundo impulso fue volver a México y abrir una maquiladora con 4 mil empleados contribuyendo con la inversión del país.

