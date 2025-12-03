México busca nivelar la cancha: proponen reconocer los e-Sports como deporte oficial

La industria de los videojuegos en México ha dejado de ser un simple pasatiempo de nicho para convertirse en un fenómeno cultural y económico masivo. En este contexto, este 2 de diciembre se dio un paso crucial en la Cámara de Diputados que podría cambiar para siempre el panorama competitivo nacional. Gracias a una conversación que tuvimos con el analista político y parlamentario, Juan Ortiz, pudimos desglosar los detalles de una nueva propuesta que busca legitimar de alguna forma a los videojuegos ante la ley.

La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una reforma a la Ley de Cultura y Deporte con un objetivo claro: que los deportes electrónicos sean reconocidos oficialmente en México al mismo nivel que los deportes convencionales. Esto significa que los torneos que sigues cada fin de semana podrían tener el mismo respaldo institucional que un partido de la Liga MX.

🗳📌 PROPONEN QUE LOS VIDEOJUEGOS 🎮 SEAN DEPORTE OFICIAL EN MÉXICO



Diputadas y diputados de MC presentaron una iniciativa para que los eSports entren de lleno a la Ley General de Cultura Física y Deporte como una modalidad deportiva reconocida.



¿Qué cambiaría?



La ley… pic.twitter.com/ddMBu93EJ0 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 2, 2025

¿En qué se diferencia esta propuesta de los nuevos impuestos?

Es vital aclarar una duda común entre la comunidad. Recientemente, hubo mucha controversia por la aprobación de un impuesto del 8% a servicios digitales, lo cual generó preocupación sobre si esta nueva iniciativa buscaba recaudar más dinero. Juan Ortiz fue contundente al explicarnos que no existe relación entre ambos temas.

Mientras que el impuesto fue una medida fiscal, esta nueva iniciativa, impulsada entre otros por la diputada Iraís Reyes, tiene un enfoque cultural y deportivo. No busca cobrarte más por jugar, sino validar la actividad. La intención es homologar lo que ya sucede en países asiáticos y otras potencias mundiales, e incluso lo que ya se aprobó a nivel local en la Ciudad de México: aceptar que el videojuego competitivo es un deporte.

¿Qué videojuegos entrarían en esta categoría?

Una de las grandes ventajas para ti como jugador o espectador es que la redacción de la iniciativa es intencionalmente amplia. No se están casando con una lista cerrada de títulos que podría quedar obsoleta en dos años. Según nos explicó Ortiz, la definición abarca cualquier videojuego que cuente con una estructura de competencia organizada.

Esto asegura que una vasta gama de géneros pueda ser considerada deporte oficial, incluyendo:

Juegos de estrategia: Títulos legendarios donde la táctica lo es todo, como Age of Empires.

Shooters (FPS): Competencias de alta precisión como Halo o Call of Duty, etc.

Simuladores Deportivos y RPGs: Cualquier género que fomente la competencia y habilidad mental.

¿Qué falta para que sea una realidad?

Aunque la iniciativa ya está en la mesa, el camino apenas comienza. Tras su presentación ayer, el documento fue turnado a la Comisión de Deporte para su análisis. Según el reglamento, los legisladores tienen un periodo aproximado de 45 días para dictaminar, aunque en la práctica parlamentaria esto puede extenderse.

Si la Comisión la aprueba, pasará al Pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado. Aquí es donde la comunidad gamer, juega un rol importante. Ortiz, quien realiza una labor de vigilancia ciudadana sobre el congreso, sugiere que el interés público es clave: contactar a los diputados de la Comisión de Deporte y mostrar apoyo puede ser la diferencia para que esta reforma no se quede en el archivo y avance hacia una profesionalización real del sector en México.

Sin duda estaremos monitoreando de cerca el avance de esta propuesta para informar de manera puntual si es que hay luz verde.