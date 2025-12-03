Fuerza Regida, el grupo de regional mexicano, asciende al Top 10 de los artistas más escuchados del mundo

Fuerza Regida apareció este año en el Top 10 global de Spotify, un espacio dominado por el pop anglosajón, el hip-hop estadounidense y las superestrellas de rotación permanente. Su presencia en la lista marca otra fase de transición para la música regional mexicana, que desde hace cinco años amplió su territorio en Estados Unidos hasta convertirse en una referencia comercial y cultural ya no solo de la comunidad latina, sino del mundo.

Su ascensión no ha sido casualidad. La audiencia hispana en EE.UU., casi 64 millones de personas según el último censo, consume música en español a una escala inimaginable, misma que ya compite con cualquier mercado europeo. Aquel ecosistema abre un espacio a géneros que antes circulaban en nichos. Corridos tumbados, sad sierreño, norteño pop y trap latino.

Fuerza Regida, el depredador de obstáculos culturales en tiempos de Donald Trump

Fuerza Regida capitalizó esa demanda con un repertorio que se movió con agilidad entre los algoritmos, las giras y las colaboraciones, hasta colocarse en la principal lista global de streaming. Estamos frente a un proyecto de marketing agresivo y alcances virulentos. La agrupación liderada por Jesús Ortíz Paz ha desbordado fronteras culturales, idiomas y géneros sin miraramientos: igual hace un trap en inglés como un corrido; vuelta al sierreño y fusiona música del folklore texano. Ya experimenta con el banjo y la lírica existencial, mientras tiene en puerta un remix con el reguetón mexicano (Cuando no era cantante de Bogueto ft. Yung Beef, número uno en México y 25 en el top global).

La irrupción del regional mexicano también ocurre en un contexto político marcado por la retórica antimigrante de Donald Trump, que ha vuelto a ocupar un espacio central en el debate público estadounidense. Mientras el discurso se endurece, el consumo cultural latino se expande. La contradicción revela un país donde la presencia hispana se intenta contener desde la política, pero crece sin freno en la música, la televisión, los deportes y la vida cotidiana. La popularidad de Fuerza Regida opera como síntoma: la identidad cultural se afianza incluso en tiempos de exclusión y discursos de odio.

La lista global de Spotify confirma que el regional mexicano dejó de ser un fenómeno periférico. La industria observa el movimiento con atención. Hay inversión, giras en expansión y colaboraciones con artistas internacionales. El género, empujado por Fuerza Regida y otros proyectos que circulan en la misma escena, consolida su posición en el mercado estadounidense y se integra a la conversación global del pop.

La entrada del grupo al Top 10 del mundo no es solo un dato de temporada. Es un registro del momento, la música regional mexicana ya forma parte de la corriente principal y su crecimiento, lejos de agotarse, apunta a una presencia estable en las plataformas y en el público más amplio.