¿Cómo se elige la palabra del año? Así fue como Oxford escogió “ragebait” como la ganadora de 2025

Esta semana, la Universidad de Oxford eligió “ragebait” como la palabra del año 2025, cuya traducción literal sería “cebo de ira", pero se refiere a contenido hecho para que te molestes. Seguro lo has visto. Es ese post, video o comentario que parece hecho justo para provocarte enojo, indignación o que entres a debatir aunque no quieras.

¿De dónde salió “ragebait”?

Aunque parece un término nuevo, no lo es, pues, según Jennifer Schuessler, periodista de The New York Times, la palabra apareció desde 2002 en un grupo de discusión en Usenet, usada para describir la reacción de un conductor molesto cuando otro lo deslumbraba con las luces altas para rebasarlo.

¿Cómo eligió Oxford la palabra del año en 2025?

Oxford empieza con una lista de palabras nuevas o en tendencia que están marcando la conversación social y cultural. Todo se respalda con datos. Después, normalmente invitan a voluntarios a opinar sobre los finalistas, pero este año hicieron algo distinto porque convirtieron a las palabras en “candidatos” que hicieron campaña con videos tipo reel o TikTok. Así, tal cual. Luego vino la votación, donde participaron más de 30 mil personas, y finalmente el comité de Oxford eligió a la ganadora apoyado en datos y en lo que realmente se habló en 2025.

¿Qué palabras han ganado en años anteriores?

Selfie en 2013.

Post-truth en 2016.

Tóxico en 2018.

Vax en 2021.

Rizz en 2023.

Brain rot en 2024.

Según Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, la idea de elegir una palabra del año es ayudarte a pensar en dónde estamos como sociedad. Y en 2025, la constante ha sido la forma en que internet nos manipula emocionalmente… y cómo también nosotros terminamos manipulando a los demás con lo que compartimos.

