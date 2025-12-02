Niña indígena intentó denunciar violación en Puebla, pero no habría traductor

Una niña indígena de 11 años no pudo denunciar que fue víctima de violación por falta de traductor de náhuatl en la Fiscalía de Puebla.

Una niña indígena de 11 años no pudo denunciar que fue víctima de violación en Puebla porque no había un traductor certificado al náhuatl en la Fiscalía Regional de Huauchinango, pese a que la zona tiene una alta densidad de población indígena.

La menor, que viajó más de dos horas acompañada de su madre y su abuela, vive en Atla, una comunidad de la sierra poblana, y trabajaba en una panadería donde fue agredida por su tío, quien es el propietario.

Esto pasó con la niña indígena que no puso denunciar que fue violada por falta de traductor

La menor, su madre, su abuela y un hermano que viajó con ellas recibieron apoyo y resguardo en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango, con el fin de protegerlos.

Ahí y con la ayuda de un traductor proporcionado por una asociación civil especializada en lengua náhuatl, se pudo obtener la denuncia e iniciar las investigaciones, señaló la Fiscalía de Puebla.

¿Ya fue detenido el agresor de la niña indígena de Puebla?

El pasado viernes 28 de noviembre, la Fiscalía de Puebla informó que fue detenido Eduardo “N”, de 32 años, como presunto responsable del delito de violación equiparada en agravio de la menor.

De acuerdo con la denuncia, la víctima fue agredida bajo amenazas en julio de este año, así como el pasado 25 de octubre, por lo que se decidió a hablar con su familia y denunciar.

Aprehende la Fiscalía General del Estado en Huauchinango a presunto responsable de violación equiparada en agravio de una menor.

“La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes, así como con la lucha frontal contra la impunidad. En consecuencia, se presentarán los datos de prueba necesarios para llevar al probable responsable ante los tribunales y garantizar que responda por los hechos que se le imputan”.