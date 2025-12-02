¿Existe un séptimo sentido humano? El “tacto remoto” sorprende a investigadores en Londres tras un nuevo estudio

El “tacto remoto” podría cambiar lo que entendemos sobre la percepción humana. / KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Un estudio publicado en la Conferencia Internacional IEEE sobre Desarrollo y Aprendizaje reveló que los humanos podríamos tener un séptimo sentido, principalmente relacionado con el tacto, el cual ha sido nombrado por los científicos como “tacto remoto”, una capacidad que nos permitiría percibir objetos ocultos sin necesidad de tocarlos.

Toda comenzó cuando expertos de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de los Materiales, así como de los departamentos de Psicología Biológica y Experimental de la Universidad Queen Mary de Londres, se propusieron explorar cómo percibimos objetos enterrados en medios granulares, como la arena. Pero sus hallazgos resultaron mucho más sorprendentes de lo que esperaban.

¿No eran cinco sentidos?

Aunque desde niños nos enseñan que contamos solo con cinco sentidos (tacto, vista, gusto, olfato y oído), también existe un sexto sentido, la propiocepción, que permite al cerebro saber dónde están nuestras extremidades sin necesidad de verlas.

Científicos prueban cómo las yemas de los dedos ubican objetos ocultos.

¿Cómo descubrieron el “tacto remoto”, el supuesto séptimo sentido humano?

Los investigadores hicieron un estudio comparativo entre un brazo robótico con tecnología táctil y memoria a largo plazo y un experimento con 12 participantes humanos, evaluando la sensibilidad de las yemas de los dedos frente a señales táctiles de objetos enterrados.

Durante las pruebas, los voluntarios movieron suavemente los dedos sobre la superficie de arena y lograron detectar un cubo enterrado sin necesidad de tocarlo. De hecho, esta habilidad guarda algunas similitudes con habilidades observadas en las aves playeras, que son capaces de usar su pico para detectar presas ocultas bajo la arena.

Lo más llamativo es que los resultados que arrojaron las pruebas con los participantes fueron indudablemente superiores a los de la robótica con un 70.7% de precisión contra un 40% del brazo robótico.

La investigación allana el camino para desarrollar sistemas táctiles que hagan la exploración de lugares ocultos o peligrosos más segura, inteligente y eficaz. — Zhengpi Chen, estudiante del Laboratorio de Robótica que encabezó el estudio.

